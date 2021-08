Fin août, le leader des pêcheurs de Jersey a accusé des professionnels manchois d'avoir capturé des thons dans les eaux de l'île. Les Normands mettent en avant des prises accidentelles et dénoncent une polémique "pour montrer les muscles", à un mois de la fin des négociations sur les licences.

Le thon de la discorde entre Jersey et les pêcheurs normands

Faut-il y voir un énième épisode de la bisbille entre Jersey et les pêcheurs normands ? Fin août, le président de l'association des pêcheurs jersiais, Don Thompson, a accusé des professionnels manchois d'avoir capturé illégalement plus d'une tonne de thon rouge dans les eaux jersiaises. Une espèce qu'il est interdit de cibler dans les eaux anglo-normandes : une loi de 2021 stipule que tuer des espèces protégées à Jersey est passible de "deux ans de prison et d'une amende". Par ailleurs, dans un entretien à nos confrères du Jersey evening Post, un membre de la section biologie marine de la Société jersiaise explique que les pêcheurs français "semblent jouer un double jeu ici et repousser les limites autant qu'ils le peuvent".

"Montrer les muscles"

Faux, répond le représentant du comité régional des pêches à Granville. _"Il ne s'agit pas d'une pêche ciblée, mais d'_une pêche accidentelle. ça arrive que par exemple, on va pêcher de la dorade et puis, accidentellement, on retrouve des thons dans nos chaluts. Il s'agit de quelques thons qui eux-mêmes mangeaient la dorade. Mais dire que c'est une pêche ciblée, c'est une plaisanterie. Un bateau qui irait pêcher du thon sans licence, ce serait tout à fait préjudiciable", précise Didier Leguélinel.

Pour le professionnel manchois, c'est avant tout une manière pour Don Thompson de "montrer les muscles". Car cette sortie n'intervient pas au hasard. Le 30 septembre, ce sera la fin des négociations pour les licences de pêche dans les eaux anglo-normandes entre la Commission européenne et le Royaume-Uni. Cette "polémique n'a aucun sens", résume Didier Leguélinel.

Il n'y a pas de tension entre nous et les Jersiais. Il y a une tension entre nous et Don Thompson, qui se prétend leur représentant. On a encore heureusement beaucoup d'amis chez les pêcheurs de Jersey, car ça fait des années qu'on travaille ensemble. c'est juste un peu d'agitation, de populisme. Des gens ont besoin d'exister comme ça, grand bien leur fasse - Didier Leguélinel

Ces prises de thons deviennent de moins en moins extraordinaires, sous l'effet du réchauffement climatique. Si le cabillaud a totalement disparu en Manche-ouest, les bancs de thons remontent au large de nos côtes durant l'été et l'automne. "Il y a une vingtaine d'années, on pêchait un ou deux thons tous les deux-trois ans. Là, sur la même nuit, on peut avoir jusqu'à dix thons dans les filets. Un nombre qui apparait dérisoire au regard des vingt ou trente tonnes de dorades que les navire pêcheront dans la même nuit", le représentant granvillais.