Les tirs de défense contre le loup autorisés pour deux éleveurs sur le plateau d’Albion

Un berger d'Anatolie et un berger des Abruzzes protègent le troupeau de brebis qui s'abrite de la chaleur à l'ombre

En Octobre 2016, un éleveur de brebis de Bedoin dans le Ventoux était pour la première fois autorisé par la préfecture en Vaucluse à des tirs de défense? A Saint-Trinit le GAEC Archange est aujourd'hui habilité par arrêté préfectoral.

Mi-aout sur les hauteurs au-dessus du village le troupeau de brebis de ces éleveurs qui pâturait dans son enclos s'est fait attaquer. Le chien de protection, un berger des Abruzzes, a protégé le gros du troupeau mais une demi-douzaine de brebis apeurées se sont enfuies. Trois d’entre elles ont été tuées dont deux à moitié dévorées, les autres n’ont pas été retrouvées.

Ici c’est le tir de défense simple qui a été autorisé. Les éleveurs doivent consigner dans un carnet de tir tous les cas où ils ont eu recours au fusil avec le plus de détail possible. Il faut de toute façon être titulaire d’un permis de chasse et ne mettre en joue que si le loup est en phase d’attaque à proximité du troupeau. Il est dit ‘’simple’’ avec un seul tireur, un autre niveau dit "renforcé", très exceptionnel, autorise lui plusieurs tireurs.

Un loup photographié de nuit devant l'enclos du troupeau deux jours aprés l'attaque ( photo basse lumière ) - GAEC Archange