Le ton monte chez les viticulteurs gardois

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi sur plusieurs incendies visant des enseignes de la grande distribution. Une série d'action revendiquée sur place par le CAV, le comité d'action viticole.

Des actions visiblement concertées, ont été menées dans la nuit de mardi à mercredi, pratiquement au même moment entre minuit et 1h30. Des caddies, et leurs abris de métal et de plexiglas, incendiés, et sérieusement endommagés sur des parkings de moyennes et de grandes surfaces.

5 communes gardoises concernées.

Des enseignes de Saint-Christol-lès-Alès, la Calmette, Beauvoisin, Redessan, et Quissac. Et dans chaque cas : la signature du CAV, le comité d'action viticole .

Le ton monte dans les milieux viticoles.

la semaine dernière, c'est un magasin Leader Price de Narbonne qui avait a été la cible d'hommes se revendiquant du Comité d'Action Viticole.

Grande manifestation samedi

Ces actions interviennent à quelques jours de la manifestation des vignerons, prévue ce samedi à Narbonne. Une manifestation régionale, destinée à à dénoncer le marasme économique que traversent les viticulteurs en raison notamment de la concurrence déloyale conduite par les viticulteurs espagnols sur le prix du vin.