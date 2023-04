Le tribunal administratif de Pau interdit la pêche à la grande alose et à la lamproie marine dans l'Adour

"C'est un pas en avant, on avait qu'une suspension, mais on a maintenant une annulation", se réjouit Philippe Garcia, président de l'association de défense des animaux aquatiques, basée à Seignosse. Mercredi 5 avril, le tribunal administratif de Pau a totalement interdit la pêche à la grande alose et à la lamproie marine, dans l'Adour. Ces deux poissons migrateurs sont en voie de disparition.

ⓘ Publicité

En juillet 2021 déjà, le tribunal avait suspendu les deux arrêtés autorisant la pêche de ces espèces , en retenant le principe de précaution. 16 associations agrées de pêches et de protection de l'environnement avaient déposé un double recours pour interdire complètement la pêche de la grande alose et de la lamproie marine. Cette fois le tribunal est allé plus loin.

"Ca confirme que le principe de précaution est violé par l'État, et qu'il convient d'arrêter la pêche de ces poissons", estime Philippe Garcia. "Il faut arrêter toutes les pressions qui pèsent sur ces populations. Pour la pêche il suffit de le décider, et d'indemniser les pêcheurs derrière, ce que l'administration sera obligée de faire tôt ou tard".