Le Var se lance dans un grand projet d'irrigation pour préserver son vignoble

Face au changement climatique et aux étés de plus en plus secs, le vignoble varois est de plus en plus malmené. Les exploitants s'équipent pour irriguer leur domaine. Un investissement lourd mais nécessaire pour l'avenir. Illustration au Chateau Farambert à Pierrefeu-du-Var.

Var, France

De chaque coté de l'allée qui mène à ce domaine d'une vingtaine d' hectares, des parcelles de vignes. A gauche, celles qui disposent d'un système d'irrigation. A droite, celles qui en sont dépourvues. Car le coût est élevé, et pas question de mettre en place un système sur des vieux pieds de vigne qui vont être bientôt arrachés. A 4000 euros l'équipement par hectares, on comprend que les choix sont nécessaires. Le système a été mis en place l'an passé, mais n'a pas encore été utilisé par Philippe Robert, le responsable des cultures du château Farambert. "L'irrigation, c'est juste une solution de secours en cas de nécessité extrême. Le vigneron n'a pas pour vocation d'arroser les vignes. On n'a jamais arrosé pendant bien longtemps, mais le climat est entrain de changer et on s'aperçoit que si la saison est très sèche, un apport en eau bien quantifié et posé au bon moment et au bon endroit peut améliorer la qualité des vins" commente ce dernier. Mais encore faut-il avoir la possibilité d'alimenter ce système.

"Un plan d'irrigation à 20 ans" Eric Pastorino, président du syndicat des Vins de Provence

Les différentes syndicats de vignerons dans le Var ont signé récemment un plan avec la société Canal de Provence pour irriguer les 20 000 hectares de vignes du département. "Un projet sur 20 ans pour préserver nos vignobles et assurer leur pérennité. Il était important que nous mettions ce dossier en avant car nous devons être responsables pour les futures générations" résume Eric Pastorino, le Président du syndicat des Vins de Provence. Car paradoxalement le Var dispose de ressources en eau. Mais il faut les acheminer, via la société du canal de Provence. Un acheminement très complexe techniquement, et très coûteux. Car s'il y a 20 ans, les premiers raccordements n'ont rien coûté aux vignerons, la situation a évolué. En effet, le coût étant tellement élevé, la société Canal de Provence présente désormais la facture, tout en en prenant une partie à sa charge. Environ 280 millions d'euros pour le Var. La Région va aussi grandement contribuer. Mais ça n'est pas suffisant. Résultat, c'est aux exploitants de payer le reste. Un prix moyen leur a été communiqué : 4000 euros par hectares à irriguer. "Pour nous, ça représente 80 000 euros à payer. C'est une somme difficile à financer pour une exploitation. Notre voisin, c'est même 280 000 euros" annonce Philippe Robert du Château Farambert. Les vignerons varois espèrent désormais que le Conseil départemental du Var va, lui aussi, mettre la main à la poche. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. "Pourtant, s'équiper, c'est une nécessité absolue. Mais je ne sais pas combien de temps cela va durer car nous, dans les petites exploitations, nous n'avons pas la capacité financière pour pouvoir suivre" conclut Florence Perret qui dirige avec sa famille le château Farambert.