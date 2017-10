Une synthèse du ministère de l'Agriculture montre que la production de tomates pour les conserves et les plats cuisinés baisse depuis 15 ans.

Le Vaucluse produit beaucoup de tomates pour les sauces et les dérivés, mais la France continue d'importer des tomates. C'est ce qui ressort d'une synthèse du ministère de l'Agriculture.

Le Vaucluse cultive de moins en moins de tomates pour l'industrie. On est passé de 20.000 tonnes par an à moins de 10.000 en 15 ans. La France produit 186.000 tonnes de tomates. C'est 0,48% de la production mondiale !

L'essentiel de notre consommation de ketchup vient de l'étranger. Même chose, importation pour la sauce tomate, le coulis ou les garnitures de pizza. C'est un million de tonnes de dérivés de tomates qui sont importées, principalement d'Italie et d'Espagne. Ces importations sont en hausse de 2,5 %.

On consomme 22 kg de dérivés de tomates par an par personne en Europe. C'est quatre fois plus qu''ailleurs selon le ministère de l'agriculture. La Chine pèse sur le marché avec des conditions de production très critiquables.

Une enquête récente pointait le groupe Chalkis, installé à Camaret-sur-Aigues : un général chinois y menait une guerre économique pour tirer vers le bas les prix de la tomate.

à lire aussi Enquête sur le général chinois qui produisait de la sauce tomate à Camaret

Les agriculteurs rétorquent que le consommateur doit aussi réagir en privilégiant la tomate locale, même pour ses raviolis ou son ketchup. Il faut regarder l'étiquette car ce sont des emplois.