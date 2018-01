Carpentras, France

La Fraise de Carpentras fête sa première année ! Ce n'est pas la période de production, mais le fraisier pourrait être orné de sa première bougie le 24 janvier, sur la table de la Confrérie de la Fraise de Carpentras.

"Une demande du Ministère de l'Agriculture", précise Dominique Bégnis, le président de la Confrérie de la Fraise. "Les petits malins profitaient du fait que la fraise de Carpentras soit porteuse sur les marchés, pour vendre de la fraise d'un autre département sous l'appellation Fraise de Carpentras." Des Nîmoises ou des fraises du sud est se faisaient passer pour des Comtadines!

"C'est une des meilleures, savoureuse, sucrée, gourmande." - Des consommateurs

La marque concerne tout le Vaucluse, elle doit être produite et conditionnée dans le département. "La fraise de Carpentras a comme spécificité son territoire : climat, terrain, soleil, sa culture et sa façon de travailler." La charte qui a un an, doit encore être affinée.

"La culture se fait sans moyens importants... Plus près de la nature...", avance Jean-Claude, fan de la fraise comtadine. Et pourtant ! La moitié des producteurs pratique le hors-sol.

"Le hors-sol peut faire peur, mais pas du tout" - Virgine Fraysse, fraisicultrice

"On ramasse les fraises comme si on allait faire les courses avec un petit Caddie, c'est un chariot de récolte", sourit Virgine Fraysse, qui s'installe sur les 10 ha de la ferme familiale à Carpentras. Elle a planté en décembre 400.000 plants en hors-sol surélevé, sous tunnels.

"Le hors-sol peut faire peur, mais pas du tout. Ca a été une révolution dans nos campagnes. _On prévient des maladies_, des nuisibles, une bonne réponse aux problèmes du zéro phyto. On évite aussi aux fruits de se souiller en évitant le contact avec le sol , ou avec la terre."

En Vaucluse, "deux tiers des agriculteurs produisent sous signe officiel de qualité" - Olivier Gauer, chambre d'agriculture de Vaucluse

Il y a les marques, Fraise de Carpentras et Pomme de terre de Pertuis.

Il y a les IGP et les AOC qui concernent les vins, le Muscat du Ventoux, l'agneau de Sisteron, le Banon, la lavande...

Le label Agriculture biologique a le vent en poupe. On peut aussi concilier marque et label : La pomme Juliet est exclusivement cultivée en bio. Guilhem Séverac technicien à la chambre d'agriculture, l'a développée. Il explique qu'elle a été choisie pour son goût: "Très aromatique, très particulière, une qualité gustative extraordinaire"

Le Label rouge est prisé des producteurs d'herbes de Provence... de Provence. Ils ne produisent que 10% de la production sèche consommée en France. "C'est un terme générique. Le Label rouge a été un moyen de mettre en valeur la production provençale et la qualité supérieur de nos herbes de Provence", estime Nathalie Vucher, de l'association interprofesssionnelle des herbes de Provence.

Depuis 15 ans, le porc du Ventoux est labellisé. "On répond à un cahier des charges, ça nous permet d'avoir toujours le même produit, la même qualité", précise Vincent Morel, président du syndicat de Défense et de Promotion du Porc du Mont Ventoux . "Ca répond à des critères simples : L'alimentation la durée d'engraissement, la localisation de la production..."

Les trufficulteurs ont obtenu il y a un an le label "Provence de la Truffe". Mais pour le président des trufficulteurs de Vaucluse, c'est "mettre la charrue avant les bœufs".

"Pour pouvoir donner une appellation il faut produire", rappelle Patrice Goavec. "Et pour produire il faut de l'eau. Tant qu'on aura des soucis pour avoir des extensions de canaux, on ne pourra pas produire correctement et en qualité".

Une qui n'est pas labellisée, c'est la truffe de Chine qui arrive sur le marché de Carpentras.