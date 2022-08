Le vignoble du Gers, en particulier l'armagnac, subi les conséquences de l'épisode de grêle

L'ouest et le nord-ouest du Gers sont particulièrement touchés par l'épisode de grêle de la nuit du mardi au mercredi. Ce mercredi, les vignerons constatent les dégâts, entre désarroi et résignation.

Le violent orage de grêle de la nuit du mardi au mercredi a des conséquences sur l'armagnac et les autres vignobles, en particulier à l'ouest du Gers, dans les communes de Condom, Bourrouillan, et Bretagne-d'Armagnac. Des intempéries qui s'ajoutent à l'épisode de grêle que les vignerons ont déjà connu début juin, et à la période de gel du mois d'avril.

Il fallait s'y attendre, mais c'est tout de même désolant" Rolland Duffau

Rolland Duffau est producteur d'armagnac à Eauze, dans le Gers. Il estime avoir perdu au minimum 80 % de sa production. "C'est un désastre, sans parler des journées caniculaires qui n'aident pas à la bonne vivacité de la vigne. Un chêne a même fini en plein milieu de ma parcelle, en traversant la route. Certes, il fallait s'y attendre, mais c'est tout de même désolant. J'ai fait le tour du vignoble pour évaluer l'étendue des dégâts, et je pense que minimum 80 % de mon vignoble est touché."

Des vignes entièrement ravagées par endroits

Sylvain Aubry est vigneron au domaine de Meillan à Larroque-sur-l'Osse, au nord du Gers. Pour lui, cet orage pourrait même avoir des conséquences sur les vendanges de l'année prochaine.

"C'est misérable, confie-t-il. On a quasiment six hectares et demi de rouge qui ont été touchés à plus de 100%, voire 200% parce que je pense que la vigne de l'année prochaine sera elle aussi impactée. On n'a que nos yeux pour pleurer et sauver ce qu'il reste. L'objectif, c'est de mettre en bouteille le maximum de raisin."

Avancer à contrecœur la date des vendanges

Les vignerons pensent d'ailleurs avancer la date des vendanges pour sauver le peu de grappes qu'il reste. "Les cépages de Sauvignon et de Chardonnay auraient dû être récoltés la semaine prochaine, mais il faudra commencer dès maintenant pour sauver ce qui est sauvable, explique Patrick Farbos, le président du BNIA (Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac).

"Pour ce qui est des cépages d'appellation Armagnac, dont les vendanges sont plus tardives (à la fin du mois de septembre), nous sommes quasiment sûrs que la récolte sera très mauvaise voire nulle."

Pas de bilan définitif pour le moment

Il est pour le moment difficile d'évaluer les pertes sur l'ensemble du vignoble. Le président du conseil départemental, Philippe Dupouy, était auprès des vignerons mercredi, notamment à Montréal-du-Gers, Beaumont, Cazeneuve et Lagraulet-du-Gers.

"Les vignerons sont, une fois encore, durablement touchés, déclare-t-il par téléphone à France Bleu Gascogne. J'ai demandé à ce que les viticulteurs du département puissent être intégrés au fond d'aide exceptionnel mis en place par l'Etat, pour que les professionnels les plus touchés puissent être indemnisés."