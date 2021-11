Le vignoble à l'heure de la distillation en Charente

La campagne de distillation a débuté il y a quelques jours dans le vignoble cognaçais. C'est l'une des étapes les plus importantes de la fabrication de l'eau-de-vie charentaise, après les vendanges et avant le vieillissement en barriques. Elle va durer quatre mois, jusqu'à début mars.

La campagne de distillation a débuté il y a quelques jours dans le vignoble cognaçais. C'est l'une des étapes les plus importantes de la fabrication de l'eau-de-vie charentaise, après les vendanges et avant le vieillissement en barriques. A Segonzac, la maison FRAPIN, qui récolte les raisins et qui vend le cognac sans aucun autre apport extérieur, est actuellement au maximum de sa production dans sa distillerie de six alambics charentais. La campagne de distillation dure 4 mois, jusqu'à début Mars.

Les barriques dans le chai de la maison Frapin à Segonzac © Radio France - Pierre MARSAT

Dans cette maison de viticulteurs-négociants vieille de 21 générations, les 240 hectares de vignoble sur neuf kilomètres produisent environ 25 000 hectolitres de vin par an à concentrer en eau-de-vie, après double distillation. On ne peut distiller que 200 hectolitres par alambic chaque jour. Ce qui explique la durée importante de la campagne de distillation.

Le meuble de présentation des produits Frapin à l'Exposition Universelle de 1889 à Paris © Radio France - Pierre MARSAT

La maison Frapin, qui existe depuis l'an 1270 (plus de 700 ans !) vient de mettre au point son produit phare : la cuvée Rabelais (la mère de François Rabelais était une Frapin), dans une carafe de prestige. Un cognac XO vieux de trente ans arrive aussi sur le marché : il a été baptisé sobrement "1989". Deux circuits de visite existe pour découvrir les secrets de la maison Frapin : l'un d'une heure qui coûte 15 euros, l'autre pour les VIP à 250 euros avec dégustation des meilleurs nectars de la maison.

La carafe prestigieuse de la Cuvée Rabelais © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage dans la distillerie de la maison Frapin à Segonzac Copier

Interview de Patrice Piveteau, maître de chai Copier