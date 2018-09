Alsace, France

Le vignoble alsacien objet d'une enquête de l'Autorité de la concurrence. Elle a été ouverte en novembre 2017 et porte sur le prix du raisin donné entre 2014 et 2017 par l'AVA, l'Association des Viticulteurs d'Alsace, lors de son assemblée générale de pré-vendanges.

Indications de prix

Depuis trois ans, l'AVA donnait à ses adhérents, lors de son assemblée générale, au mois de septembre, avant de sortir les sécateurs, des recommandations syndicales sur le prix du raisin, à titre indicatif, pour renseigner sur les cours. Objectif : donner une indication de prix, pour les vignerons récoltants, les vendeurs de raisins et les caves coopératives. Étaient pris en compte et rien de plus selon l'AVA : le coût de la vie, le coût des entrants, la main d'oeuvre et les marchés.

Enquête en cours

La Haute Autorité de la Concurrence a été saisie, on ne sait pas par qui et mène l'enquête pour savoir si ces "recommandations" ne sont pas déguisées en entente sur les prix, totalement interdite par la loi. Une enquête suivie de très près par l'AVA, qui ne souhaite pas commenter les investigations en cours.

Au mois de mai, une amende de 20.000 euros a été infligée au Syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône pour avoir donné des consignes de tarifs à ses adhérents.