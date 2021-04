Le vignoble de Bourgogne a trinqué avec le gel

On fait le tour des vignes et des vergers en ce moment partout en France. Et partout, c'est pour évaluer les dégâts dus au gel. On sait déjà qu'ils sont très importants. En Côte-d'Or, les estimations sont en cours. Les techniciens de la Chambre d'Agriculture sont attendus lundi pour inspecter les vignobles et donner une première estimation. Mais l'optimisme n'est pas de mise.

La FNSEA a fourni de son coté une première estimation et parle de catastrophe. Selon le syndicat agricole, en Saône-et-Loire, 100% des vignobles sont détruits, les grands domaines du sud de la Bourgogne sont touchés. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie promet que "Personne ne sera laissé de coté". Le gouvernement va lancer le régime de calamité agricole.

Les premières estimations dans le détail

Saône-et-Loire : près de 100% des vignobles sont détruits, les grands domaines du sud de la Bourgogne sont touchés

Indre-et-Loire/Touraine : probablement 100% de pertes après trois jours de gel

Aude : près de 100%

Hérault : 75% des vignobles sont gelés à 100%, de très gros dégâts

Gers : 70 à 80%

Vaucluse : 70% de dégâts

Sancerre : 50-60%

Gironde : 35% de la production touchée

Par ailleurs, 40 000 hectares de betteraves sont détruits et à ressemer, ça concerne notamment l'Île-de-France.

L'arboriculture, et notamment les pommes et poires de Normandie et Île-de-France, sont couchées, sans évaluation précise pour le moment.