Confinement : le vignoble de Bourgogne pas convaincu par le plan d'aide à la filière viticole

La filière viticole n'est pas épargnée par la crise économique qui entoure la pandémie de coronavirus. Les deux mois de confinement ont eu un gros impact pour les ventes de vins, entre la baisse des exportations, l'interdiction des salons ou l'impossibilité de vendre aux restaurants. En réaction, le gouvernement a présenté en début de semaine, au moment du déconfinement, un plan de soutien. En Bourgogne, il est loin de satisfaire les acteurs du secteur.

La distillation ? Non merci !

Parmi les mesures annoncées, des exonérations à 100% des cotisations sociales et charges sociales patronales, mais aussi l'ouverture d'une distillation de crise pour les excédents. Le principe : le surplus des stocks de vins est vendu à l'Etat, qui va s'en servir pour le transformer en alcool pur, qui servira ensuite par exemple pour la fabrication de gel hydroalcoolique ou pour des produits cosmétiques. Sauf qu'en Bourgogne, ce n'est pas souhaitable selon Thiébault Huber, le président de la CAVB (Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne).

Pour lui, dans la région, le problème ne vient pas des stocks. "On sort de plusieurs millésimes avec des déficits de production, on est sur une niche de vins assez haut de gamme, on n'a déjà pas assez de production pour contenter tous nos marchés, argumente-t-il auprès de France Bleu Bourgogne. Nous, on a la chance d'avoir des vins qui se gardent, contrairement à certaines régions par exemple qui font du rosé qui ne se gardera pas". L'urgence en Bourgogne, selon lui, n'est donc pas d'écouler les excédents, mais bien de relancer le marché, par exemple en facilitant les exportations. Logique, quand on sait que plus de la moitié (56%) des vins de Bourgogne sont vendus à l'étranger.

"On nous prend pour des pinpins"

Au delà de distillation, le plan du gouvernement tel qu'il a été présenté ne le satisfait donc pas. "C'est un peu du saupoudrage. On n'a pas été entendu. On avait demandé beaucoup plus de choses : qu'on puisse avoir des moyens pour relancer nos marchés à l'export, aussi pour compenser la Taxe Trump qui a stoppé net nos exportations aux Etats-Unis".

La viticulture représente 12 milliards d'euros et on nous donne 100 millions d'euros, on ne nous considère pas - Thiébault Huber, le président de la CAVB

Les représentants du secteur tablaient plutôt sur un plan dépassant les 500 millions d'euros. Du côté du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), le président Louis-Fabrice Latour a indiqué à l'AFP que les mesures annoncées lundi sont quand même "un premier pas même s'il est insuffisant". Le président de la CAVB lui aussi espère maintenant que ce plan n'était qu'une ébauche, et que d'autres mesures seront prochainement annoncées par le gouvernement pour venir en aide aux vignobles.