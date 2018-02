Premier vignoble mondial, la méditerranée représente 29% de la production et 28% des exportations de vin.

Chaque année, Vinisud regroupe les producteurs et acheteurs professionnels de tous les continents. Événement majeur dans le domaine, Vinisud fait partie du top 5 des grands rendez-vous internationaux, pas moins 30 000 visiteurs y sont attendus.

Parmi les 1500 exposants, on retrouve cette année le CIV (Conseil interprofessionnel des vins de Corse) et une vingtaine de vignerons insulaires, qui vont miser sur cette vitrine pour tenter de faire découvrir leurs cépages et conquérir de nouveaux clients.

Séance de dégustation sur le stand Corse - DR

« Ça va nous amener un peu de notoriété », explique Eric Poli, président du CIV Corse, « là, on joue dans la cour des grands, avec un très beau stand qui va accueillir de nombreux visiteurs, des importateurs, la grande distribution, des restaurateurs, des cavistes… Notre différence c’est notre identité, l’identité de nos cépages autochtones, comme le nielucciu, le vermentinu, le sciaccarellu, on a une histoire à raconter ! On se démarque de tous ces cépages internationaux que l’on trouve sur le marché. »

Eric Poli, président du CIV, « on se démarque des cépages internationaux »

Quand l’archaïsme prend le dessus sur la modernité

Même son de cloche de la part de Bernard Sonnet, directeur du CIV, qui voit aujourd’hui payer une stratégie choisie il y a deux décennies.

« On avait pris une longueur d’avance il y a une vingtaine d’années en misant sur nos cépages autochtones, en étudiant les marchés et en se disant que la mondialisation ce n’était pas notre tasse de thé, et que produire la même chose qu’en Californie ce n’était pas là qu’on ferait la différence. Ce que l’on propose est vraiment différent de l’offre mondiale et aujourd’hui on est plutôt suivis dans cette démarche, on l’a initiée. On pourrait dire : quand l’archaïsme prend le dessus sur la modernité »

Le stand corse sur le salon Vinisud - DR

Le salon va permettre aux vignerons de rencontrer de nombreux acheteurs potentiels.

Bernard Sonnet, directeur du CIV, « miser sur nos cépages autochtones »

« D’une part il y a de petites structures, des restaurants ou des cavistes à la recherche d’originalité » poursuit Bernard Sonnet, « mais il y a aussi des grands acheteurs internationaux, on a reçu un grand acheteur coréen par exemple. C’est une opportunité, tout peut se passer, vous pouvez séduire un américain un japonais, un suédois, et c’est comme ça qu’on se développe. »

Le salon Vinisud a débuté dimanche et s’achèvera mardi soir à Montpellier.