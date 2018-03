Yonne, France

Rien à voir avec le tout-puissant Chablis : l'Epineuil, est un vin essentiellement rouge, parfois rosé. En pinot noir, il s'accommode de nombreux mets : "C'est élégant et fin, très gourmand" détaille Dominique Gruhier, de l'Abbaye du Petit-Quincy, l'un des premiers domaines d'Epineuil. "C'est très bon avec de l'agneau - et ça tombe bien, c'est la période - mais aussi avec du magret, avec certains fromages... Et même du poisson comme de la lotte."

L'Epineuil, longtemps perçue comme un vilain petit canard

Certains l'imaginent même rattraper les plus grands vins de l'Yonne, comme Gérard Simon, propriétaire d'1,7 hectare, la plus petite parcelle de l'appellation. "Un jour, on arrivera, comme Chablis ou Irancy, à avoir le nom "Epineuil" en gros !"

C'est vrai que si, aujourd'hui, l'Epineuil fait ses preuves, il revient de loin, explique Nelly Lega, de la Cave du Maréchal à Auxerre. "Malheureusement, l'Epineuil souffrait d'une mauvaise image il y a quelques années, parce que c'était un vin trop léger et donc, avec une acidité un peu trop présente. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui : c'est vraiment devenu un Bourgogne à part entière. Il redore son blason."

Bientôt une extension de l'aire d'appellation ?

Malgré tout, l'appellation reste confidentielle en termes de superficie : une centaine d'hectares seulement, contre près de 5000 pour le Chablis. Mais c'est tout l'enjeu des années à venir, explique Dominique Gruhier : "On a de fortes demandes, donc on cherche à étendre l'aire d'appellation "Bourgogne Epineuil", _parce que, simplement, on n'a pas assez de vin_." L'extension pourrait voir le jour d'ici cinq à dix ans. En attendant, vous pouvez découvrir l'Epineuil aux Vinées tonnerroises tout le week-end.