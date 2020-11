Le vin de rosette du Domaine du Grand Jaume à Lembras coup de cœur du guide Hachette

C'est le plus ancien guide des vins de France et le plus vendu. Lorsque le guide Hachette décerne un coup de cœur, c'est toujours bon à prendre. C'est ce qui vient d'arriver à Bertrand Baudry qui exploite, avec sa sœur, 19 hectares de vigne à Lembras. Les deux tiers sont en Pécharmant, le tiers restant en Rosette.

Le Domaine du Grand Jaure salué par le guide Hachette 2021 © Radio France - Valérie Déjean

Et c'est de cette petite appellation (une dizaine de viticulteurs en tout) qu'est venue la consécration cette année. Le Rosette du Domaine de Grand Jaume et ses 15 000 bouteilles a donc été sacré coup de cœur. La distinction est précieuse dans un contexte économique très tendu. Bertrand Baudry travaille surtout avec les cavistes, les restaurants et les particuliers. Le confinement a sérieusement ralenti le marché. Mais depuis la parution du guide à la mi-octobre, le viticulteur a déjà reçu quelques mails et les coups de téléphone pourraient suivre à l'heure du déconfinement.