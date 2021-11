C'est maintenant officiel, les vins rouges de l'Hérault se bonifient avec l'âge

Un groupe d'experts était réuni par le Département de l'Hérault ce mardi et mercredi au château d'O pour déguster 172 références de vin rouge produits dans le département, des millésimes 2009, 2012 et 2013. Ces bouteilles ont été conservées entre 8 et 12 ans dans l'œnothèque départementale, à 7 mètres sous terre.

La dégustation a réuni œnologues et viticulteurs venus tester la qualité du vin rouge héraultais et mettre à l'épreuve des faits la mauvaise réputation d'antan des vins de la région.

Une signature languedocienne qui s'affine avec l'âge

"On a dégusté déjà une grosse dizaine de vins avec des niveaux de qualité qui sont absolument remarquables, des évolutions en complexité aromatique qui sont particulièrement intéressantes et des profils de vins très variés, mais avec à chaque fois une signature languedocienne _qui s'affine avec l'âge"explique Anne Serres, journaliste au magasine Terre et Vin qui a participé à la dégustation. "Donc, c'est particulièrement intéressant de profiter de cette complexité avec des mélanges d'arômes qui tiennent à la fois du fruit et de l'évolution du vieillissement."_

Il manquait juste ce petit saut à franchir pour améliorer encore plus la notoriété et le prestige de cette viticulture.

"Les dégustateurs ont un grand sourire quand ils dégustent et ils sont vraiment bluffés par la qualité et la longévité de ces vins" relate Gisèle Soteras, responsable de l'Observatoire viticole pour le département de l'Hérault. "Par exemple, hier, il y a des dégustateurs qui nous ont dit avoir vu des millésimes 2009, donc des vins qui ont actuellement 11 ans, qui peuvent tenir très bien encore une dizaine d'années supplémentaires. L'objectif était de montrer de façon objective que les vignerons du département de l'Hérault étaient tout à fait aptes à produire des vins de garde. Ils produisaient déjà des vins de garde, mais il fallait le montrer puisque la viticulture héraultaise est reconnue aujourd'hui au niveau national et international comme produisant des vins de qualité. Il manquait juste ce petit saut à franchir pour améliorer encore plus la notoriété et le prestige de cette viticulture."

"On peut dire que plus de 85, voire 90% de ces vins ont une capacité à la garde. La qualité des vins aujourd'hui, elle, est absolument reconnue. Dire que ces vins sont en évolution ? Ils ont dépassé ce cadre là. Nous ne sommes plus dans l'évolution de la qualité, elle est écrite dans le terroir. Nous en sommes à parler de nos vins de garde. Nous rejoignons sans aucun problème les grandes appellations françaises.Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de mettre le focus sur la qualité des vins de garde du département de l'Hérault. Ils sont tout à fait au rendez vous de cette qualité là" explique Thierry Boyer, sommelier depuis 40 ans

