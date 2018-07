Sauzet, France

C'est l'été, il fait chaud, rien de tel qu'une bonne salade de tomates ou un melon frais pour se rafraîchir. En vacances, on s'arrête sur le bord de la route dans un stand de vente de fruits et légumes, pour acheter au petit producteur du coin un panier de verdure. Mais attention aux vendeurs menteurs : on vous vend parfois une courgette espagnole en prétendant qu'elle est occitane.

Pour lutter contre les faux producteurs locaux, la CCI du Gard, le Département et le réseau "Bienvenue à la ferme", qui milite pour les circuits courts, se sont associés pour identifier les stands des bords de route fiables. Si vous voulez manger local, essayer de trouver le panneau "Bienvenue à la ferme" chez eux.

Dans la famille Saurin, je demande...

C'est le cas d'un producteur à Sauzet, la famille Saurin, qui cultive et vend ses légumes au bord de la départementale 936. Plus de 60% de ses ventes sont leur production ; le reste provient des départements alentours.

Une affaire de famille et de cœur, pour Véronique Saurin : "On est du cru, nos parents, nos grands-parents faisaient déjà du circuit court, donc on relance ça. C'est une touche sentimentale importante ... On est nés dedans !"