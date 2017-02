A la vôtre !

Faire se rencontrer vignerons, sommeliers et restaurateurs, c'est l'objectif du Wine Tour organisé par le guide Gault et Millau. Cinq étapes au programme en France en 2017 dans 5 régions viticoles. Ce lundi 13 février, le Wine Tour s'est posé à Saint Gilles, dans les Costières.

13 vignerons sélectionnés par les inspecteurs de Gault et Millau dans la région viticole "Languedoc-Roussilon / Rhône" : Aude, Hérault, Gard et Vaucluse se sont retrouvés ce lundi 13 février 2017 dans les Costières, au domaine "d'Or et de Gueules" de Mathieu Chatain et Diane de Puymaurin. Face à eux, des sommeliers et des restaurateurs de la région mais pas seulement, une rencontre/dégustation pour aider ces vignerons souvent jeunes, ou de domaines récents, à commercialiser leur production.

Olivier Klein, du domaine de Reméjeanne, sur commune de Sabran (30), en Côte du Rhône

Le Wine Tour qui fait étape dans la région en février, bonne période pour les vignerons, plus disponibles : 3 à 4 mois après les vendanges, le travail en cave s'est allégé. Il reste toutefois du travail dans les parcelles : il faut tailler les vignes mais c'est une période où ils peuvent troquer leurs bleus de travail pour une tenue de ville et se transformer en commercial.

reportage durant l'étape du Wine Tour Gault et Millau en Costières, au domaine d'Or et de Gueules

Parmi les restaurateurs on notait la présence de Michel Kayser, le chef d'Alexandre à Garons, 4 toques Gault et Millau / 2 étoiles Michelin. Parmi les sommeliers, certains avaient fait le déplacement depuis l'Isère... et s'ils avaient du mal à convaincre leurs clients de goûter aux vins de l'Aude, de l'Hérault ou du Gard il y a encore quelques années, c'est de moins en moins vrai, la qualité est en amélioration constante, disent-ils.