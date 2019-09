Lège-Cap-Ferret : la première conserverie de thon du Bassin d'Arcachon

Début juillet à Lège-Cap-Ferret, un breton, ancien cadre dans l'imprimerie à Paris, a mis en boite ses premiers filets de poisson. Succès immédiat. Ses conserves de thon se vendent comme des petits pains.

Il ouvre la pièce où il stocke ses bocaux : les étagères sont presque vides. Il va devoir rapidement faire le plein à criée d'Arcachon. Une poignée de bateaux se sont spécialisés dans cette pêche au thon blanc à la canne. Frédéric doit mettre les bouchées doubles.

On veut rester sur une production de 8 à 10.000 bocaux par an. C'est une conserverie artisanale. On cherche à valoriser le produit, pas à faire de la quantité