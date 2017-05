Législatives : à Morlaix, les agriculteurs interpellent les candidats

La FDSEA du Finistère a invité les candidats aux législatives sur la circonscription de Morlaix à venir à leur rencontre, à la Cuma de Taulé. Le premier syndicat agricole français entend peser sur les lois qui se seront votées par leur futur député.

Les agriculteurs savent qu'ils comptent dans cette circonscription du Nord-Finistère. La FDSEA revendique 800 membres, sur ce secteur de Morlaix/St-Pol. Ce lundi, trois candidats avaient répondu à leur invitation.

Les agriculteurs veulent proposer des lois et des amendements

"Ils vont voter les lois, la FDSEA est force de proposition, explique François Kerscaven, éleveur de volaille à Taulé et organisateur de la rencontre, c'est important qu'ils écoutent ce que la profession veut leur dire." Le message du syndicat est clair, il souhaite proposer des amendements et des projets de lois aux députés pour faire évoluer la législation.

La FDSEA propose les services de ses juristes pour épauler les députés

Le président de la FDSEA du Finistère Thierry Merret ajoute : "On a beaucoup de juristes compétents en matière d'emploi, de droit du travail, de droit rural. On veut expliquer aux candidats qu'on peut être à leur côté, en amont des textes de lois. Leur dire qu'on peut les accompagner pour faire en sorte d'aider les territoires. On est là, à leur côté, pour les aider à porter les intérêts du Finistère."

"Quand on est dans la rue, ca veut dire que les négociations ont échoué"

Les retraités de l'agriculture ont dit leurs inquiétudes et leurs difficultés à vivre avec de petites retraites. Et alors que la FDSEA a beaucoup manifesté ces dernières annees, Le leader départemental explique : "la FDSEA nest pas faite que pour être dans la rue. Quand on est dans la rue ça veut dire que les négociations ont échoué. On travaille beaucoup en amont."

Sandrine Le Feur (REM), Corinne Nicole (Oui la Bretagne) et Maël de Calan (Union de la droite et du centre) sont venus écouter les inquiétudes et les propositions du syndicat agricole. Gwenegan Bui (PS) et Ismaël Dupont (PC) étaient excusés.

Des élus à l'écoute

Sandrine Le Feur, agricultrice bio et candidate En Marche a dit comprendre les difficultés et vouloir porter les propositions locales à l'Assemblée.

Maël de Calan a proposé que les députés bretons de tout bord se retrouvent chaque semaine pour porter au delà des clivages des propositions communes pour défendre le territoire, il ajoute "Vous avez eu des promesses, aujourd'hui il est temps d'agir!" Corinne Nicole, qui porte les couleurs de "Oui la Bretagne" a quand à elle dit comprendre les difficultés des petites retraites.

La liste des candidats sur cette quatrième circonscription du Finistère : LURET Virginie (PCD), ROUSSEL Edith (FN), PRIGENT Christine (EELV); DUPONT Ismaël (PCF), LE SAUX Florian (DEBOUT LA FRANCE), BLOSSE Patricia (LO), LE FEUR Sandrine (REM); KERGUILLEC Julien (FI), GRALL Virginie (UPR), LE GOFF Jean-Paul Yves (RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE), DE CALAN Maël (LR-UDI); NICOLE Corinne (RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRE), BUI Gwenegan (PS), CHORLAY Anne (PARTI DU VOTE BLANC), BOUGOT Serge (REGIONALISTE).