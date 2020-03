Légumes bio de Provence : optez pour la vente à la ferme

Changez vos habitudes pour une bonne cause : achetez directement chez les maraîchers de Provence. Non seulement vous soutiendrez leur activité, mais en prime vous éviterez les longs trajets en camion frigorifique que réclame l’importation.

Et contrairement aux idées reçues, les produits bio ne sont pas plus chers, au contraire ! Dans le quartier Bel Air à Salon-de-Provence par exemple, la ferme Ma Saison Légumes AB de Virginie et Thierry Gozzerino propose actuellement salade à 1 €, chou, betterave, carotte ou pomme de terre nouvelle à 2 € le kg, fenouil et céleri branche à 3 € ou épinard à 4 €. La cagette de ces légumes bio est à récupérer sur place, après commande par sms sans quantité imposée. A votre arrivée, tous les gestes barrières sont respectés.

Dans le pays salonais

Les producteurs, qui étaient ce lundi 30 mars nos invités sur France Bleu Provence, vendent aussi fromages, œufs, fruits et viande en partenariat avec les éleveurs bio Les Deux Rives de Fontvieille.

Ils font par ailleurs partie du réseau d’associations de consommateurs solidaires Les Paniers Marseillais. Avec cette formule, vous vous engagez à acheter un montant minimum chaque mois pour un tarif encore plus avantageux. La commande est ensuite disponible dans les nombreux points de dépôt des Bouches-du-Rhône.

A signaler que d’autres producteurs du Pays salonais, en agriculture bio ou raisonnée, pratiquent aussi la vente à la ferme voire la livraison à domicile, notamment La ferme bio de Catherine Ponçon, La Ferme des Hirondelles, Légumes Martino, La Ferme de l’Authentique, Guy Mazzali, Michel Trabuc, Chez Guillaume, Jérôme Crouzet ou l’éleveur Fabien Fillacier. Cette liste non exhaustive établie par Michel Roux, Premier adjoint au Maire, prouve la vitalité de l’agriculture locale.