Lentilles, pois chiches...Le défi de produire des légumineuses en Sarthe

Lentilles, pois chiches, pois cassés... Ce sont des aliments que vous mettez de plus de plus dans votre assiette ces dernières années. Bientôt, vous pourrez même déguster des lentilles produites en Sarthe : les agriculteurs du département, comme ceux de la Bretagne, des Pays de la Loire, de la Normandie et du Centre-Val de Loire, se lancent dans la production de ces légumineuses. Objectif, réussir à produire 20.000 hectares d'ici quatre ans.

La Sarthe, un terrain favorable pour la culture de lentilles et pois chiches

Un défi ambitieux, car pour le moment, seulement 4.000 à 5.000 hectares sont cultivés dans ces quatre régions. Pascal Loyer, l'un des rares producteurs sarthois, possède un hectare de champ de fèveroles à Cérans-Foulletourte, qu'il fait pousser depuis sept ans. Mais il ne les commercialise pas et s'en sert directement sur son exploitation. "Pour l'alimentation animale, on les broie et on les met en farine. La fèverole nous permet aussi de capter de l'azote, et puis, ça nous fait une rotation en plus dans nos cultures", explique l'agriculteur.

Pascal Loyer cultive un hectare de fèveroles sur son exploitation de Cérans-Foulletourte, depuis sept ans. © Radio France - Chloé Martin

Des utilisations qui pourraient finir de convaincre d'autres exploitants de se lancer dans les légumineuses. Surtout que dans le Grand Ouest, les conditions semblent réunies. "Il y a un potentiel important concernant notamment les lentilles et les pois chiches, qu'on peut développer pour l'alimentation humaine", précise Christian Blet, de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire.

Répondre aux attentes des consommateurs

Et c'est bien pour répondre aux demandes des consommateurs qu'il faut développer une filière. Une association a même vu le jour en novembre dernier pour promouvoir une production de légumineuses françaises : LEGGO, Légumineuses du Grand Ouest, regroupant les Chambres d'agriculture des quatre grandes régions. "Actuellement, on est sur une croissance de presque 10% par an. Et cette consommation se fait à base d'importations, notamment du Canada ou du Brésil", souligne Jean-René Menier, président de LEGGO et producteur breton.

"On ne sera pas compétitifs avec les grandes fermes outre-Atlantique. Donc le but de cette association, c'est vraiment de discuter ensemble pour trouver un modèle qui permette au producteur de s'engager dans une production de long-terme, et au consommateur de savoir que tous les jours de l'année, s'il le souhaite, il pourra avoir des légumineuses françaises dans son assiette", ajoute-t-il. En espérant que tout le monde joue le jeu.