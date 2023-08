Lentilles Verte du Berry : La qualité est présente, pas la quantité

SAINT-GEORGES-SUR-ARNON. Dans le centre de Tri de Cibèle, la coopérative des producteurs de lentille dans l'indre, on fait les comptes. La récolte cette année n'a pas été à la hauteur des espérances de Laurent Cordaillat, Président de l'association des producteurs de lentille du Berry.

La qualité pourtant est au rendez vous. Dans un silo du centre, l'agriculteur prend une poignée de ces précieuses légumineuses. "Regardez ça, c'est une belle lentille, une belle couleur". Et en effet, malgré la récolte tardive dû à des pluies elles aussi arrivé très tard, au mois de juin, il affirme que la lentille est de qualité cette année. La lentille qui d'ailleurs bénéficie de l'appellation label rouge, certifiant une grande qualité du produit.

Les lentilles vertes du Berry © Radio France - Corentin Bemol

"Le problème c'est le rendement" soupire t-il. "2018, c'était notre dernière bonne année. on faisait autour de deux tonnes de production par hectare. c'était normal à l'époque. Aujourd'hui, on tourne autour d'une tonnes de lentilles récoltées par hectare. Il faut se mettre dans la tête que l'on ne fait plus que des demi-récoltes aujourd'hui".

"La météo et les insectes" : cause de ces faibles rendements

Les responsables de ces niveaux plus faibles ces dernières années ? "On a plus d'insectes qu'avant donc ça nous fait perdre du rendement. La météo y est évidemment pour beaucoup". Les épisodes de sécheresse et les pluies tardives notamment. "Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de cultiver les lentilles. Et les lentilles, ça se cultive ailleurs dans le monde. Donc quand nos lentilles ne sont pas sur les étales, d'autres les remplaces".

Surtout que la demande de lentille elle ne faiblit pas "On constate une hausse des consommateurs, mais le problème avec ces rendements c'est qu'on ne peut pas contenter tout le monde".

Conséquence de ces rendements moins importants, les producteurs de lentilles voient leur chiffre d'affaire à la baisse depuis 5 ans. Ces bons niveau de rendement, qui étaient la norme à l'époque "Il faut se faire à l'idée que l'on ne verra plus jamais ça" soupire Laurent Cordaillat

La récolte 2023 des lentilles vertes du Berry seront commercialisé dès début septembre, avec une première vente en exclusivité lors de la fête des lentilles à Vatan les 9 et 10 septembre