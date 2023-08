Lentilles vertes du Puy : la qualité est là, mais pas la quantité

"On a bien le vert marbré caractéristique, un bon calibre et elles croquent sous la dent, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'humidité". A Castaros, dans l'entreprise Sabarot agriculture, le directeur général Damien Anjarry se console face à la qualité des lentilles 2023, "Elles sont parfaites".

ⓘ Publicité

La qualité est bonne, mais pas la quantité ! Alors que la récolte des lentilles vertes du Puy AOP (Appellation d'Origine Protégée) touche à sa fin, les producteurs sont un peu inquiets : les champs produisent 500 kilos de lentilles par hectare, soit à peine plus que l'an dernier (450kg) qui avait été marqué par la sécheresse.

"Une année satisfaisante serait une année à 1 tonne l'hectare", explique Damien Anjarry.

Cette année c'est le printemps qui n'a pas été favorable : froid et pluvieux. "La lentille a poussé doucement, ce qui a laissé de la place à l'envahissement de mauvaises herbes, ce qui a créé une concurrence pour la lentille". En revanche, le temps du mois de juillet, sec, est idéal pour la récolte car ça évite que la lentille ne se charge d'eau.

"Le risque, c'est que l'on ne puisse pas fournir les magasins et que les clients oublient la lentille du Puy"

Etre producteur de lentilles semble donc de plus en plus aléatoire, ce qui pousse certains a abandonner au profit de céréales. Pour éviter de perdre des surfaces cultivées, Sabarot a décidé cette année d'augmenter le prix payé au producteur : "On a augmenté les tarifs de plus de 1 000 euros la tonne et ça a marché puisque ça nous a permis d'augmenter légèrement les surfaces, mais on aurait aimé une année au moins moyenne, ce n'est pas satisfaisant".

Alors les recherches continuent pour tenter de trouver des solutions au stress de la lentille en cas d'aléas climatiques. "On travaille sur les sols, comment le sol peut réduire le stress, peut-être grâce à des compléments ou même aux bactéries favorables aux cultures. Mais ça va prendre du temps avant que les recherches aboutissent".

L'enjeu est important pour l'avenir des lentilles vertes du Puy : "Si on n'est pas capable de mettre en rayon suffisamment de quantité, les clients pourraient oublier notre produit et là on perdrait en notoriété et en communication", souligne Damien Anjarry, qui craint déjà de ne pas pouvoir fournir le marché anglais notamment.