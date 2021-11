Les accès à la nationale 11 fermés au nord de La Rochelle en raison d'une manifestation anti-bassines

Deux manifestations des anti et pro-bassines (retenues d'eau pour l'irrigation) ont conduit le préfet à fermer les accès à la nationale 11 au nord de La Rochelle à partir de Benon et jusqu'à Mauzé-sur-le-mignon. Les entrées sont fermées depuis midi ce samedi, jusqu'à 20h ce soir.

Les accès à la nationale 11 sont fermés en Charente-Maritime à partir de Benon en direction de Mauzé-sur-le-Mignon depuis midi ce samedi et jusqu'à 20 heures ce soir en raison de manifestations dans le département voisin des Deux-Sêvres. Les anti-bassines se retrouvent une nouvelle fois à Mauzé-sur-le-Mignons à proximité du chantier d'une des bassines, et les agriculteurs irrigants sur le site de construction de la retenue. Le 22 septembre dernier, les opposants à la construction avaient pénétré sur le chantier dans l'objectif de stopper les travaux. Le préfet des Deux-Sêvres a décidé de fermer la circulation pour éviter tout incident entre Mauzé-sur-le-Mignon et Epargnes, des déviations sont mises en place.

Cette fois, pour éviter la confrontation, la préfecture des Deux Sêvres a pris des arrêtés d'interdiction de manifester contestés en justice par les opposants, et des arrêtés limitant en partie la circulation sur la nationale 11.

Les accès suivants à la Nationale 11 sont donc fermés depuis midi ce samedi et jusqu'à 20 heures :

Sens Ouest-Est : Bretelles d'entrée dans les échangeurs :

de Benon [RD116 - PR 9+300],

de la Laigne-Est [RD114 - PR 4+600],

de Mauzé-Ouest [PR 65+220],

de Simoussais [RD911 et RD51 - PR 65+200], de Mauzé-Est [RD51/RD101 - PR 62+300]

de Petit Marais [RD184 - PR 57+580] ;

Sens Est-Ouest : Bretelles d'entrée dans les échangeurs :

de Pont d'Epannes [RD1 - PR 55+100],

d'Epannes [RD1E3 - PR 56+160],

de Petit Marais [RD184 - PR 57+580],

de Mauzé-Est [RD51/RD101 - PR 62+300],

de Simoussais [RD51E3 - PR 64+880]

de Mauzé-Ouest [PR 65+220]

Les préfectures des Deux-Sêvres et de Charente-Maritime conseillent aux usagers :