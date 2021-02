Les agences de remplacements agricoles ont du mal à trouver de la main-d'oeuvre

Dans le Pas-de-Calais, les agences recherchent de la main d'oeuvre notamment sur la côte et dans l'Arrageois

Depuis quelques années, les agriculteurs sont amenés plus régulièrement à partir en vacances. Pour les remplacer dans cette situation ou bien en cas de pépin, ils font appel à des salariés agricoles, embauchés par des "agences de remplacements".

Dans ces agences où plusieurs agriculteurs sont regroupés, des salariés en CDI vont faire des remplacements là où il y a des besoins. Mais les besoins restent importants et ils ont parfois du mal à être satisfaits. D'abord, "parce que ce sont des métiers qui se spécialisent de plus en plus" explique Pascal Noël, président d'Agrihomme, une association basée dans les Vosges qui a ouvert une antenne dans le Pas-de-Calais. Il cite notamment les appareils pour la traite des vaches laitières.

Une crise des vocations

Mais pour Pascal Noël, il y a une autre explication : la "crise des vocations". "L'agriculture n'est pas mise en avant comme il le faudrait". Céline Cottrez, directrice du service de remplacement agricole du Pas-de-Calais, une association qui regroupe près de 400 pense elle aussi que les jeunes sont moins attirés par les métiers agricoles. Mais pourtant "ce sont quand même des métiers variés, où on est proche des bêtes, de la nature", explique-t-elle.

Le service de remplacement agricole du Pas-de-Calais (sur sa page Facebook) recherche des salariés sur les secteurs de Saint-Pol-sur-Ternoise, de Fruges, sur la côte et dans l'Arrageois. Agrihomme recherche également 4 à 5 salariés vers Auxi-le-Château,

dans

le Boulonnais et l'Arrageois.