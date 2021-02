Les agriculteurs à l'honneur ce mercredi sur France Bleu Gascogne

France Bleu Gascogne vous propose une journée spéciale ce mercredi consacrée au monde agricole, "Générations Agriculteur". Tout au long de la journée des reportages et des invités pour parler du métier d'agriculteur, entre agribashing et incertitudes climatiques, innovations.

Journée spéciale "Générations Agriculteur" ce mercredi sur France Bleu. Alors que le Salon de l'Agriculture n'a pas lieu cette année et que nos éleveurs de canards et de volailles sont durement touchés par une troisième grippe aviaire, où 3 millions de volailles ont été abattues dans le Sud Ouest depuis début décembre et 341 foyers déclarés dans les Landes au 15 février, sur 453 en France selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. France bleu décide de mettre à l'honneur cette profession aux multiples facettes.

Toute la journée, vous pourrez écouter des portraits d'agriculteurs, qui ont repris la ferme familiale ou bien qui sont fraîchement installés. Quelle évolution du métier entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique ? Quel est le poids de l'élevage dans les Landes ?