Les agriculteurs à la retraite de Dordogne rencontrent le secrétaire d'Etat

Ils sont neuf, cinq hommes et quatre femmes, à attendre devant la salle l'arrivée de Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat chargé des retraites. Plus que des questions à lui poser, ces agriculteurs à la retraite ont des histoires à raconter, leurs histoires avec des chiffres précis. Ils sont tous adhérents à l'association des retraités agricoles qui compte environ 7.000 adhérents en Dordogne.

Une double carrière et moins de 800 euros de retraite

Annie a travaillé avec son mari dans leur exploitation laitière et de tabac pendant plus de trente ans "je trayais les vaches, je participais à tous les travaux", avant de devenir salariée en fin de carrière dans une poissonnerie et dans une boutique de décoration. Au moment de prendre sa retraite, "ça a été la douche froide" raconte cette habitante de Lamonzie-Montastruc. Elle se rend compte qu'elle n'a droit qu'à 760 euros de retraite par mois. L'augmentation des retraites des conjoints d'agriculteurs a été acté via une loi de décembre dernier mais pour Annie c'est "30 euros de plus par mois, je suis toujours en dessous des 800 euros".

A côté d'elle, Francis vient de Beaumont-du-Périgord pour défendre les droits à la retraite de sa femme, Josiane. Moins de 500 euros de retraite par mois. Ils ont pourtant monté leur exploitation tous les deux dans les années 70. A deux, un peu moins de 1.500 euros "et avec l'augmentation du prix de l'électricité et de l'essence, c'est compliqué, on se prive beaucoup".

Une vingtaine de minutes d'échange avec le secrétaire d'Etat

Les retraités sont face au secrétaire d'Etat pendant une vingtaine de minutes. Le président de l'association des retraités agricoles, Roger Tréneule, prend la parole. Il salue les efforts faits mais dénonce "des lacunes". Roger Tréneule demande la parité pour les hommes et les femmes dans le calcul et dans le plafond des retraites.

Le secrétaire d'Etat écoute avant de répondre, il reconnaît sans le dire que le sujet est complexe : "la retraite agricole quand je me suis mis dedans... il lève les sourcils, cela veut tout dire. Laurent Pietraszewski ne rentre pas dans les cas particuliers, assure qu'il entend les revendications mais revient sur le point noir des cotisations pour les conjoints d'agriculteurs : s'il n'y a pas de cotisations, il n'y a pas de droits explique le secrétaire d'Etat, et beaucoup de conjoints ont moins ou pas cotisé pendant qu'ils travaillaient.

Le président de l'association des retraités agricoles attend maintenant un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat lui a promis.