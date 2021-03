Les agriculteurs alsaciens ont-ils raison de se sentir mal-aimés ?

Quelle image les Alsaciens ont-ils de leurs agriculteurs ? Comment les agriculteurs alsaciens perçoivent-ils leur métier ? La Chambre d'agriculture a publié une étude ce mardi, étude menée par un institut indépendant (ed institut). Etude menée auprès de 767 agriculteurs et agricultrices et 400 habitants d'Alsace de plus de 18 ans au mois de décembre et de janvier.

Et ce qui frappe, c'est que même si les 2/3 des agriculteurs alsaciens ont le moral, ils pensent aussi sincèrement qu'ils font face à une défiance de plus en plus grande de la population.

Car l'étude révèle un certain malaise. Elle montre que les agriculteurs ne se sentent pas assez considérés par la population. D'ailleurs ils se disent convaincus de ne pas être tout à fait en phase avec la société.

L'environnement en point de bascule

Seulement voilà, quand on demande aux Alsaciens ce qu'ils pensent des agriculteurs du secteur, ils plébiscitent au contraire cette profession. Mieux, ils estiment que l'agriculture alsacienne est utile, proche des consommateurs et que les exploitants peuvent être fiers de leur métier. Surtout dans certaines filières. Les fruits et légumes, la viande, le lait, et la viticulture. Alors pourquoi les agriculteurs se sentiraient-ils parfois mal aimés, incompris ?

Y a-t-il un contentieux caché ? Un domaine qui cristalliserait les critiques ? Et bien selon l'étude, sans doute l'environnement. Les agriculteurs dénoncent les critiques répétées et médiatiques et le durcissement des réglementation environnementale quand justement, les Alsaciens demandent plus de bio, la réduction de l'usage des engrais et pesticides et plus de circuits courts.