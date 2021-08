Les agriculteurs alsaciens soutiennent la mangue malienne sur les marchés et sur le web

Les habitants de Rouffach et de Wintzenheim appréciaient particulièrement la fête de la mangue, un évènement organisé chaque printemps par les agriculteurs haut-rhinois de l'AFDI, l'association des agriculteurs français et développement international. Les restrictions sanitaires ont obligé ses organisateurs à renoncer à cette manifestation en 2020 puis en 2021.

L'AFDI 68 est une association trentenaire. Elle regroupe des exploitants passionnés par le développement et la solidarité. Elle entretient des partenariats avec les agriculteurs maliens et cambodgiens. La fête de la mangue, c'était pourtant pour elle l'occasion de faire la promotion à la fois de ce fruit exotique et de ses liens privilégiés avec Yanfolila, dans le sud du Mali.

Un GIE, groupement d'intérêt économique, qui rassemble une dizaine d'agriculteurs alsaciens, a aujourd'hui pris le relais de l'AFDI 68 pour développer cet échange avec les producteurs de fruits de Yanfolila.

Dix tonnes de mangues africaines distribuées cette année en Alsace

Ce printemps, les agriculteurs alsaciens ont réussi à écouler dix tonnes de mangues, auprès de maraîchers, de restaurateurs, de particuliers de la région, des mangues transportées dans les soutes des avions de ligne en provenance de Bamako.

Ils défendent actuellement ce projet en ligne, grâce à Vincent Goetz, un éleveur installé en bio près de Châtenois, ancien animateur à l'AFDI 68. Finaliste du concours "Graines d'agriculteurs", Vincent Goetz connait bien ces producteurs maliens, avec qui il travaille depuis longtemps : "on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Nos connaissances sont adaptées à chez nous mais leur contexte à eux est complètement différent. Nos partenaires maliens, par exemple, vivent un peu plus proches de nos animaux que nous."

On peut soutenir jusqu'au 2 septembre cette initiative alsacienne en faveur des producteurs de mangues africains sur le site internet, "Demain je serai paysan.fr".