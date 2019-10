Agriculteurs en colère : des actions prévues dans l'Indre et le Cher mardi 22 octobre

Indre, France

Après une première mobilisation le 8 octobre, les agriculteurs sont une nouvelle fois invités à faire entendre leur-ras-le-bol. La FNSEA, principal syndicat agricole, prévoit plusieurs actions dans l'Indre et le Cher ce mardi 22 octobre.

À Bourges, les agriculteurs iront à la rencontre des consommateurs pour une distribution de tracs et de pommes. Les tracteurs partiront de l'Est (route de Moulins) et de l'Ouest (la chambre d'agriculture) vers 9h15. Ils convergeront vers l'esplanade de l'Europe. Contrairement à la précédente manifestation, il ne devrait pas y avoir de barrages filtrants. Et puis dans l'Indre, des panneaux "Votre alimentation commence ici" seront posés en bord de routes, pour faire la promotion des producteurs locaux et inciter les consommateurs à manger français.

Les motifs de mécontentement des agriculteurs sont nombreux : accords internationaux qui menacent la production française, sentiment d'agri-bashing, consultation sur la distance entre les zones d'épandage et les habitations...