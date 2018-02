Trois jours avant le Salon de l'Agriculture, le premier syndicat agricole, la FNSEA, appelle à se mobiliser partout en France ce mercredi. Les inquiétudes des producteurs sont nombreuses. Parmi elles, la nouvelle carte des zones défavorisées et l'accord sur la viande bovine d'Amérique du Sud.

A trois jours du salon de l'agriculture, les agriculteurs vont défiler ce mercredi dans toute la France, à l'appel du premier syndicat, la FNSEA, et des Jeunes agriculteurs (JA) pour manifester leurs préoccupations à Emmanuel Macron et au gouvernement.

La crainte de l'arrivée en masse de viande d'Amérique du Sud

Parmi ces inquiétudes, le possible feu vert de la France à un accord de l'Union européenne avec les quatre pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay). Il risque de provoquer l'entrée de milliers de tonnes de viande bovine sur le territoire français, au grand dam des éleveurs français. Une concurrence déloyale, jugée insupportable pour les éleveurs français.

La nouvelle carte des zones défavorisées ne passe pas

Autre motif d'inquiétude, la révision de la carte des zones défavorisées, qui va faire sortir 1.400 communes de ce dispositif ouvrant droit à une aide conséquente : l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). Elle donne lieu depuis plusieurs semaines à des manifestations d'agriculteurs dans les départements français les plus touchés par la révision de la carte.

Emmanuel Macron reçoit un millier d'agriculteurs jeudi

Autant d'inquiétudes qu'Emmanuel Macron devra apaiser lors de sa réception jeudi d'un millier de jeunes agriculteurs, avant une longue visite pour l'ouverture du Salon samedi. Cette réception "peut laisser penser à la volonté de faire de la communication. Mais peut-être y a-t-il aussi la volonté de faire passer un message sur l'avenir de l'agriculture", veut croire le président des JA, Jérémy Decerle. Car après des années de crises climatiques, sanitaires et économiques qui ont ébranlé nombre de branches agricoles, la profession entrevoit un léger mieux.

L'espoir des Etats généraux de l'alimentation

Parmi les espoirs de la profession dans ce contexte difficile, le projet de loi issu des Etats géneraux de l'alimentation. Il doit permettre aux agriculteurs d'être payés sur la base de leurs coûts de production, et impose aussi à la grande distribution un encadrement des promotions et des ventes à perte. Mais ces promesses doivent maintenant être concrétisées. Les effets de ce texte sur les revenus paysans sont attendus au mieux d'ici un an. Dans l'attente de cette loi, les négociations commerciales restent difficiles, malgré les promesses contenues dans la charte de bonne conduite signée par la grande distribution.