Sécheresse : les agriculteurs ardéchois veulent des lacs artificiels, tout de suite !

Les agriculteurs ardéchois ont interpellé le préfet lors d'une visite sur une exploitation à Vernoux-en-Vivarais. Ils lui demandent de débloquer les dossiers de lacs artificiels après un printemps et un été particulièrement secs.

Après un hiver, un printemps et un été particulièrement secs, les agriculteurs font leur bilan : toutes les récoltes ont souffert et sont en nette baisse. Vin, fourrage, céréales, lait. Le manque d'eau a pénalisé tous les agriculteurs d'Ardèche. Et aujourd'hui tous demandent à pouvoir irriguer leurs cultures en créant notamment des retenues collinaires. Il s'agit de conserver l'eau qui tombe l'hiver pour pouvoir l'utiliser en été.

Des dossiers qui n'aboutissent pas

Tous les agriculteurs dénoncent le double discours de l'Etat. Le préfet et les élus ardéchois sont presque tous d'accord pour augmenter le nombre de retenues collinaires. Le préfet a même organisé un protocole auquel ont été associées toutes les parties prenantes et notamment les agriculteurs et les défenseurs de la nature. Mais le constat est sans appel : les dossiers n'avancent pas. Les agriculteurs accusent l'administration de freiner des quatre fers dans l'instruction de dossiers pour créer ou agrandir des retenues collinaires.

Les études demandées coûtent cher.

Il faudrait débourser au moins 20 000 € pour les études de sols et on n'est pas sûr d'obtenir l'autorisation. Dylan Chirouze, exploitant agricole à Vernoux-en-Vivarais.

Dylan Chirouze a repris l'exploitation de son père. A 23 ans, il a une cinquantaine de vaches laitières, il cultive du maïs pour les nourrir et récolte aussi de la châtaigne. Cette année, grâce à sa retenue collinaire de 12 000 mètres cubes, il a pu irriguer son maïs jusqu'au 10 août. Ensuite la céréale a séché. Il explique qu'il lui faudrait le double en eau pour être autonome. Mais les études demandées par l'administration pour un agrandissement de sa retenue coûtent cher : 20 000 € selon le jeune agriculteur qui refuse de débourser cette somme alors que le projet risque d'être rejeté.

L'irrigation, c'est une question de survie. Nathalie Soboul, présidente des Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche.

La présidente ardéchoise des Jeunes Agriculteurs explique au préfet qu'après cette longue période de sécheresse qui n'est pas terminée l'irrigation devient une obligation, une question de survie.

Le préfet reconnaît que ça bloque

Le préfet avait tenté de faciliter la procédure d'obtention des autorisations pour la création de retenues collinaires grâce à un protocole d'accord avec les différentes parties comme les agriculteurs et les défenseurs de la nature.

Mais les dossiers ne sortent pas. Ils sont souvent refusés car dès qu'il y a une zone humide même de petite taille, le dossier est rejeté. C'est la même chose lorsqu'il est prouvé que la retenue collinaire barre un cours d'eau. Il faut donc se mettre d'accord sur la notion de cours d'eau et c'est là que les interprétations divergent.

Ca fait 5 ans que mon dossier est sur votre bureau et il ne se passe rien, lance un agriculteur au préfet.

Les agriculteurs refusent de financer des études environnementales alors qu'ils savent que leur dossier n'aboutira pas.

Tous espèrent que l'été 2022 sera un électrochoc pour débloquer la situation.