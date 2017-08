Les agriculteurs aussi ont droit à des vacances

Pour partir en vacances, encore faut-il se faire remplacer. C'est le rôle de la chambre d'agriculture. En Indre-et-Loire, 200 agriculteurs font appel à ce service pour pouvoir laisser ferme et animaux le temps d'un week-end ou d'une semaine. Mais ce n'est pas gratuit : plus de 18 euros l'heure.

Bruno Guillon est éleveur dans le lochois. A Betz-le-Château. Depuis 20 ans, il possède une quarantaine de vaches laitières. Des holstein dont le lait est ensuite vendu à la coopérative de Verneuil-sur-Indre. Sans oublier sa vingtaine de génisses.

Une petite exploitation, des petits revenus mais beaucoup de soucis. Alors, depuis quatre ans, Bruno a besoin de souffler. Le temps d'une semaine de vacances dans le petit chalet de la famille à Luzillé, à 50km de là.

Le but c'est de ne plus voir les vaches. D'oublier notre travail. C'est vital. Faut savoir décompresser. Vu la conjoncture, si on ne lâche pas de lest, on finit par péter un câble" Bruno Guillon