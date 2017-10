Les agriculteurs bio amers après la suppression de l'aide au maintien par le gouvernement

Les agriculteurs bio sont en colère. Dans la quasi indifférence générale, le gouvernement a annoncé fin juillet la fin des aides au maintien. Un coup dur pour tous ceux qui avaient choisi cette filière. Denis Dorques, producteur à Villeveyrac( Hérault ) en fait partie.

Des études de sciences éco pour le premier, de droit pour la seconde, Denis Dorques et sa femme Magali ne se destinaient pas à l'agriculture quand ils sont entrés dans la vie professionnelle. Tous les deux salariés, ils changent d'orientation professionnelle en 2003 et deviennent agriculteurs. Maraichers et arboriculteurs à Villeveyrac au nord de Sète. 4 ans plus tard, ils passent en bio à travers une AMAP (Association Pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). Un métier dur : le couple gagne aujourd'hui près de 1000 euros par mois. Il prend très mal la suppression de l'aide au maintien pour les agriculteurs bio.

Magali et Denis Dorques -

"On fait un choix de mise en culture et un choix technique, sans produits de synthèse et uniquement avec des produits naturels, c'est quand même ça la différence avec l'agriculture conventionnelle. Et derrière, le retour de bâton, c'est ça, c'est qu'en matière de financement, on a rien, nada ! "

Denis Dorques produit des fruits et légumes bio depuis 2007 Copier

Malgré la fin de ces aides, Denis Dorques a fait le choix de continuer, par conviction.

"Quand on s'installe en bio, c'est pour produire sain et s'engager dans une voie d'avenir, de respect de l'environnement et de la santé humaine. C'est sûr qu'on va pas revenir en arrière"

Pas question de renoncer pour Denis Dorques Copier

Pour Denis Dorques , c'est encore une fois les représentants de l'agro alimentaire qui ont gagné.