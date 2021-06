Les agriculteurs bio du Berry se mettent à poil pour dénoncer la baisse des aides de la PAC

Etre mis à poil, au propre comme au figuré. C'est le sentiment partagé par ces agriculteurs et agricultrices bio face au résultat des négociations de la future Politique Agricole Commune (PAC), dont les discussions se sont achevées vendredi. Selon Emmanuel Bourgy, producteur à Mézières-en-Brenne et co-président du Groupement du développement de l'agriculture biologique dans l'Indre, la future PAC, qui s'appliquera de 2023 à 2027, prévoit une baisse de 66 % des aides consacrées à l'agriculture bio. "Cette baisse des aides risque de provoquer un certain nombre de difficulté dans les fermes dans les années à venir. Le risque, c'est qu'on ait moins d'agriculteurs qui souhaitent se convertir car il y aura moins de visibilité au-delà de l'aide à la conversion (qui dure 5 ans), et aussi qu'il y ait des dé-conversions parce que les agriculteurs n'arrivent plus à équilibrer leurs revenus." détaille Emmanuel Bourgy.

Plus d'informations à venir.