Les agriculteurs bio manifestent ce mercredi à Paris : "Ne pas être les sacrifiés de la réforme de la PAC"

Ils n'ont pas vraiment l'habitude de manifester : c'est dire s'ils considèrent que l'heure est grave. Ce mercredi midi, les agriculteurs bio, venus de toute la France, se rassembleront à Paris, place des Invalides pour dénoncer la réforme de la politique agricole commune (PAC) envisagée pour les années 2023-2027. Ils seront 200 exploitants de la région Centre-Val de Loire à participer à ce rassemblement, dont une cinquantaine du Loiret.

Il s'est mis à nu pour cette mobilisation inédite

Parmi eux, Benjamin Trouslard, 33 ans, maraîcher bio à Chécy à la ferme "Le Potager d'antan" - 1,2 hectare et 1 600 mètres carrés de serre. "Je n'ai jamais manifesté de ma vie, même quand j'étais lycéen, précise-t-il. Mais là, on est vraiment à un tournant, sur le modèle d'agriculture qu'on veut promouvoir en France pour les prochaines années."

Et pour sa première manifestation, le jeune exploitant a fait fort. Il a même fait le "buzz", le 21 mai dernier, en posant nu sur Facebook, afin d'annoncer la mobilisation d'aujourd'hui.

"Les retours que j'ai sont plutôt positifs, confie Benjamin Trouslard, surtout auprès de la clientèle de la ferme. Bon, ça fait sourire certains, d'autres sont heurtés... C'est un mode d'expression comme un autre, mais cela illustre bien notre crainte : celle de se retrouver à poil en raison de cette réforme. Il y a quand même certaines fermes où il y aura 66% d'aides en moins, cela peut représenter des dizaines de milliers d'euros qu'il sera très compliqué de compenser."

Le vrai-faux label "Haute valeur environnementale"

La réforme de la PAC a pourtant pour objectif de favoriser une agriculture davantage respectueuse de l'environnement. Ce qui coince, en fait, ce sont les arbitrages que le gouvernement envisage sur la façon de répartir nationalement les aides européennes. La filière bio proposait que soit instauré pour elle un "paiement pour services environnementaux". Cette idée a été rejetée, au profit du label "haute valeur environnementale" (HVE), un label auquel pourra prétendre aussi l'agriculture raisonnée, qui n'a pas renoncé aux pesticides.

"Ce qui est choquant, réagit Benjamin Trouslard, c'est qu'il n'y a pas de progressivité dans ce label : il s'adresse aussi bien au bio qu'à ceux qui utilisent encore des produits phytosanitaires ou des OGM ! C'est un peu dur à avaler, car on ne reconnaît pas la spécificité du bio, et c'est aussi trompeur car on fait croire que cette nouvelle PAC serait "verdissante" et bienveillante pour l'environnement alors que ce ne sera pas le cas."

3,6% de la surface agricole est cultivée en bio dans la région Centre

Quant aux aides spécifiques à l'agriculture bio telles qu'elles existent aujourd'hui - l'aide au maintien et l'aide à la conversion (ce sont des crédits européens que gère la Région) - elles seront également bouleversées. L'aide au maintien risque de disparaître et l'aide à la conversion diminuerait fortement. "Il y aura un effet dissuasif, s'inquiète Benjamin Trouslard. La conversion à l'agriculture bio, ça reste pour beaucoup quelque chose d'effrayant, et c'est bien normal car cela revient à remettre en cause la manière de réfléchir sur son exploitation. Là, j'ai peur que certains ne franchissent plus ce cap-là."

Une perspective d'autant plus paradoxale que "la demande sociétale pour les produits bio est de plus en plus forte." L'Union européenne elle-même a fixé comme objectif que 25% de la surface agricole utile dans l'UE soit certifiée bio d'ici 2030. Actuellement, le bio ne représente que 3,6 % de la surface agricole en région Centre Val de Loire...