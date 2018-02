Pau, France

Au lendemain de la grosse mobilisation menée par leurs collègues d'Occitanie autour de Toulouse, une centaine d'agriculteurs ont bloqué l'entrée de Pau ce jeudi. Ils sont arrivés de tout le Béarn en tracteur, ce qui a provoqué de gros ralentissements. Ils ont bloqué près de 3 heures le rond-point devant la Chambre d'agriculture, où ils ont déversé du fumier et des pneus, avant de se diriger vers la place de Verdun.

Les agriculteurs protestent contre la révision de la carte des zones défavorisées, ces zones de culture ou d'élevage difficiles à entretenir parce qu'elles sont en pente ou que les sols sont moins fertiles. Les agriculteurs qui cultivent ces parcelles ont droit à une aide, qui représente 4 millions d'euros par an pour les Pyrénées-Atlantiques. Mais Bruxelles veut revoir cette carte, établie en 1976.

Une carte établie en 1976

Les agriculteurs sont d'accord... mais seulement pour y ajouter des zones. La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs demandent le classement de près de 300 communes du département en zone défavorisée. Il y en a actuellement 121. Certaines, comme les coteaux entre les gaves, de Gan à Salies de Béarn, pourraient être déclassées. Pas question répondent les agriculteurs, qui veulent y ajouter les coteaux du Béarn, c'est à dire le secteur d'Arzacq, Thèze et Garlin.

Je ne vois pas pourquoi on nous l'enlèverait. La pente n'a pas changé. — Remi Poey, agriculteur

Remi Poey a une exploitation à Ozenx-Montestrucq, à côté d'Orthez, il touche entre 4000 et 5000 euros par an grâce à cette aide aux zones défavorisées. "Ça peut paraître peu, dit-il, mais avec les revenus qu'on a c'est beaucoup. J'ai une exploitation avec 80 hectares, des coteaux entre les gaves, un relief très pentu. Cela fait des années que cette aide est mise en place je ne vois pas pourquoi on nous l’enlèverait. La pente n'a pas changée, c'est toujours la même".

Les agriculteurs ont déversé du fumier devant la chambre d'agriculture © Radio France - AL

La suppression de ces aides concerne surtout les éleveurs. Sans cet argent, ils ne pourront plus entretenir leurs parcelles. Les prairies seront vite remplacées par des ronces prévient Iban Pebet, le président des Jeunes Agriculteurs : "si demain il n'y a plus d'élevage il y aura plus de broussailles, plus de forêts mal entretenues parce qu'il n'y aura plus de paysans sur notre territoire. C'est ça qu'on défend. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 70% des jeunes qui s'installent font de l'élevage. Donc c'est un combat bien sûr pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. C'est pour ça qu'on reste mobilisés, c'est vital pour notre département".

Ils demandent le classement de 300 communes en zone défavorisées © Radio France - AL

Et si plusieurs zones du département risquent d'être déclassées, c'est parce que Bruxelles a changé les critères. Les difficultés liées au sol ne suffisent plus, le revenu à l'hectare est aussi pris en compte. Or chez nous, la taille moyenne est de 80 hectares, donc le revenu à l'hectare est plus élevé que celui des exploitations de 400 hectares, plus répandues dans d'autres régions, et qui elles continueront à en bénéficier.

Le président de la région, Alain Rousset, a écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour lui faire part de son inquiétude.