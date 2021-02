Les agriculteurs bretons risquent de manquer de bras avec la fermeture des frontières

Le manque de bras, c'est une situation que le secteur agricole breton "a déjà connu lors du premier confinement" rappelle d'emblée Gilles Burel, animateur pour l'ANEFA Finistère (association nationale emploi formation en agriculture), une association spécialisée dans l'emploi agricole.

Inquiétude pour les échalotes

La fermeture des frontières annoncée par Jean Castex fait planer la même menace à quelques semaines des premières plantations. Mais la situation est moins inquiétante que dans le sud de la France : "On propose des contrats plus longs." L'inquiétude la plus vive dans le Finistère concerne d'ailleurs les 200 producteurs d’échalotes du Nord-Finistère qui devraient commencer à planter début mars : "C'est très compliqué à pourvoir car ce sont des gros volumes de besoin, sur des périodes courtes et avec la contrainte météo."

Des saisonniers locaux mobilisés

Dans les autres secteurs, Gilles Burel est plus confiant avec une réserve : "Nous recevons des candidatures de saisonniers d'autres secteurs, de la restauration ou de l'hôtellerie, qui ne travaillent plus et ne touchent pas les aides. Mais si la restauration reprend, on va avoir un manque de bras."

L'appel est lancé à tous les candidats : et si vous plantiez des échalotes ? Il paraît que certains producteurs feront des efforts sur les salaires.