Les agriculteurs clament leur ras le bol ce mardi à l'est de Toulon

Les agriculteurs varois veulent faire entendre leur exaspération ce mardi matin en organisant des blocages dans cinq points du Var. Ils ne supportent plus ce qu'ils considèrent être de l'agribashing et les nouvelles règles mises en place par le gouvernement, notamment en matière de traitements.

Var, France

"France, veux tu encore de tes paysans ?" C'est la question que comptent poser les agriculteurs mobilisés ce mardi matin en cinq points du département pour dénoncer leur quotidien, fait d'agressions verbales, physiques et de normes administratives écrasantes. "On ne peut plus supporter ça, cet agribashing. Surtout qu'une étude démontre que 60% des résidus retrouvés dans les cheveux des français sont en réalité des produits interdits en agriculture. En fait, ils s'intoxiquent avec les produits qu'ils ont chez eux", indique Sylvain Audemard, de la FDSEA du Var.

Des rassemblements sont prévus au Cannet-des-Maures, à Gassin, Cuers, Hyères, et Fayence. Voitures et tracteurs vont occuper les points de rassemblement avec une circulation plus ou moins filtrée en fonction des axes entre 7h et 9h.

Au Cannet-des-Maures , le rond-point à la sortie 13 de l'autoroute A57 sera occupé à partir de 7h. Pas d'opération escargot mais une circulation gênée.

, le rond-point à la sortie 13 de l'autoroute A57 sera occupé à partir de 7h. Pas d'opération escargot mais une circulation gênée. À Cuers , le rendez-vous est fixé au rond-point de l'intermarché pour les agriculteurs en voiture et en tracteur. Des feux de palettes ou de sarments devraient être allumés.

, le rendez-vous est fixé au rond-point de l'intermarché pour les agriculteurs en voiture et en tracteur. Des feux de palettes ou de sarments devraient être allumés. Même chose à Hyères , au rond-point situé entre la MSA et le lycée agricole. Barrages filtrants prévus.

, au rond-point situé entre la MSA et le lycée agricole. Barrages filtrants prévus. Opération escargot au niveau du rond-point de la Foux, à Gassin , entre 8h et 9h après un rassemblement prévu à 7h30.

, entre 8h et 9h après un rassemblement prévu à 7h30. À Fayence, en revanche, les agriculteurs seront rassemblés mais n'envisagent pas de bloquer la circulation.

"L'idée, ça n'est pas de pénaliser les gens qui travaillent mais on n'a pas trop le choix pour se faire entendre et montrer qu'on est encore là. On espère que la population sera compréhensive face à notre désarroi", indique un représentant des jeunes agriculteurs. La mobilisation est nationale à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs.