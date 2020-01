Les agriculteurs corréziens en colère : la Corrèze n'est pas classée intégralement en calamité agricole

Au cœur de l'été et même jusqu'en automne les vaches n'avaient plus du tout d'herbe à brouter dans les prés comme ici à Estivaux

Corrèze, France

Ils y avaient mis tous leurs espoirs. Mercredi la Commission nationale de gestion des risques agricoles examinait pour la seconde fois la demande de classement en calamité agricole de la Corrèze suite à la sécheresse de l'été dernier. Mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. La commission n'a fait qu'entériné la décision qu'elle avait déjà prise le 18 décembre, à savoir de ne classer que la moitié du département.

à lire aussi Les agriculteurs corréziens en colère, la moitié ne seront pas indemnisés pour la sécheresse de l'été

Une injustice

Leur colère est d'autant plus grande que les agriculteurs ont appris que le dossier qu'ils avaient déposé pour l'audience de mercredi n'a même pas été ouvert par la commission. "Il a été carrément balayé d'un revers de la main" affirme Daniel Coudert, le président de la FDSEA de la Corrèze. "Une injustice" affirment de concert les représentants des agriculteurs corréziens qui rappellent que la partie non classée du département, la moitié ouest en fait qui englobe les pays de Brive et de Tulle, a été touchée par la sécheresse cet été autant que partout ailleurs dans les département voisins, qui ont obtenu leur classement total pourtant.

Manifestation à Paris

Les agriculteurs n'ont toutefois pas dit leur dernier mot. Les syndicats FDSEA et JA vont déposer un recours en justice contre la décision de la commission. Un recours qui n'est pas suspensif ce qui permet donc quand même aux agriculteurs qui sont dans la zone classée d'entamer leurs démarches pour toucher leurs indemnisations. Par ailleurs ils préparent une manifestation le 11 février à Paris devant le siège du ministère de l'agriculture. "On va affréter au moins un car" assure Daniel Coudert. Un rendez-vous est demandé au ministre.