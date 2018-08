Corrèze, France

"Dans le monde agricole il y a énormément de gens qui ne sont pas équipés de smartphones, mais qui ont des téléphones d'ancienne génération" reconnaît Tony Cornelissen, le président de la Chambre d'agriculture. AgriNumérik, le dispositif que vient de présenter la chambre, répond donc à un vrai besoin selon lui. "L'agriculture aujourd'hui doit enclencher le mode nouvelle ère numérique".

Des applis pour tout

AgriNumérik va donc proposer une série d'applications spécialisées. Il en existe beaucoup aujourd'hui pour gérer un troupeau, stocker des données techniques, surveiller les vêlages, les clôtures électriques, la météo, etc. Le dispositif de la chambre en proposera de nombreuses gratuites, et quelques unes payantes à ceux qui le souhaitent. Deux agents de la chambre seront chargés de suivre le développement de toutes ces applications, leurs mises à jour et d'aider les agriculteurs dans leur utilisation. "Ce qu'on veut faire c'est simplifier la vie des agriculteurs, avec moins de travail, moins de contraintes, moins d'astreintes" précise Tony Cornelissen.

Un prix très modique

L'accord avec le fournisseur de l'abonnement et du téléphone doit être encore finalisé. Mais les agriculteurs intéressés peuvent, sans obligation, d'ores et déjà s'inscrire pour recevoir le leur. Les appareils devraient être disponibles en octobre. Ils seront payants, mais le prix sera "très modique" assure Tony Cornelissen. De même que l'abonnement dont le prix devrait tourner autour de 15 euros par mois. "Les appareils seront résistants à la pluie et à la poussière" précise le président de la chambre. Leur maintenance et les réparations seront assurées par le fournisseur. Et parce que les agriculteurs ne sont pas tous des experts en la matière, des formations leur seront proposées par la chambre.