Les agriculteurs corréziens testent la terre de leurs champs avec des slips

L'opération vient d'être lancée officiellement au lycée agricole de Naves. Dans un pré non loin de l'établissement, sous les regards de dizaines d'élèves, Maxime Lepeytre, conseiller en production végétale à la Chambre d'agriculture de la Corrèze, lève à la bêche un carré de terre enherbé de quelques dizaines de centimètres de côtés et 10 ou 12 cm de hauteur. Puis il étale dedans un slip blanc en coton bio, l'un de ceux que nos anciens auraient appelés un slip kangourou, et recouvre ensuite le trou avec la motte.

Plus le slip est décomposé, meilleure est la terre

Voilà comment se pratique le test, de plus en plus connu par les aficionados du jardinage, du slip. "On oublie souvent qu'un sol c'est vivant. Que dedans il y a différentes espèces qui vivent et ce sont elles qui font qu'un sol est fertile et que les plantes poussent bien" explique Maxime Lepeytre. Et rien de mieux qu'un slip en coton, matière organique, décomposable par la vie du sol, pour vérifier si ces petites bêtes, vers de terre, insectes et bactéries, sont bien présentes. Dans trois mois le slip ainsi enfoui à Naves sera déterré : s'il n'en reste que les élastiques, non décomposables eux, c'est que la terre est vraiment bonne. Si non, selon son degré de décomposition les spécialistes pourront savoir ce qu'il y manque. La même chose peut être faite en enterrant des sachets de thé, comme cela est fait d'ailleurs en même temps en Corrèze

Semer sans labourer

L'opération n'a pas lieu qu'à Naves. Un peu partout ces jours-ci des slips et des sachets de thé sont enterrés un peu partout dans le département. Au-delà de tester la terre il s'agit surtout explique la Chambre d'agriculture de promouvoir une agriculture respectueuse de la vie dans le sol. Certains agriculteurs sont entrés dans cette démarche en Corrèze et c'est justement pour faire connaître leurs pratiques que cette opération, symbolique somme toute, se déroule. Cédric Pierre est de ceux-là. Depuis 5 ans sur son exploitation à Beaumont il pratique l'agriculture dite de conservation. "Je ne travaille plus le sol et j'implante mes cultures directement" explique-t-il. Avec pour lui de nombreux avantages. De ne plus labourer avec un tracteur fait évidemment économiser du temps et du carburant. Donc de l'argent. Mais Cédric Pierre affirme aussi qu'il utilise bien moins de pesticides et fongicides. Tout en gardant des rendements très corrects.