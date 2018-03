Corse, France

Le pastoralisme insulaire sera-t-il privé d'aides européennes à partir d'avril prochain ? C'est en tout cas ce que redoute le monde agricole insulaire, après avoir pris connaissance d'un audit de la Commission européenne. Celle-ci a relevé, pour la France, une déficience dans les contrôles administratifs des surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales. Plusieurs régions, dont la Corse, pourraient être impactées. En clair, 50.000 hectares sur les 200.000 déclarés sur l'île ne seraient plus subventionnés par l'Europe. Environ 800 exploitants seraient touchés, principalement des éleveurs caprins, installés en zone de montagne.

Rien n'est fait, affirme la préfecture de Corse dans un communiqué, ajoutant que le ministère de l'Agriculture devrait faire des propositions à la Commission européenne, d'ici à la fin du mois, afin de préserver l'éligibilité de ces surfaces pastorales dites "défavorisées". "Le ministre s'est saisi du dossier en personne pour défendre l'ensemble de l'agriculture française, car il s'agit bien d'un problème national, indique Jacques Parodi, le directeur de la DRAAF (Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt) de Corse. Il faut être extrêmement prudent. Des discussions sont en cours. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus du tout d'aides, mais il s'agit plutôt de voir comment les négociations vont amener la Commission européenne à accepter les propositions de la France qui permettront de continuer à développer le pastoralisme sur des terrains faiblement productifs."

Les précisions de la DRAAF de Corse n'ont que très peu rassuré les professionnels. Les trois Chambres d'agriculture et les syndicats (FDSEA et SJA) des deux départements se sont réunis à Corte ce lundi 12 mars. Tous sont fermement décidés à ne subir ni suppression ni diminution des aides financières... "Et ce, quelque soient les moyens, avertit Joseph Colombani, président de la Chambre régionale d'agriculture et représentant de la FDSEA en Haute-Corse. Le ministère fait ce qu'il peut de son côté. Nous, de notre côté, on doit démontrer notre cohérence, démontrer qu'on a besoin de cette reconnaissance politique et financière. Cela passe d'abord par le pouvoir régalien de l'Etat, c'est-à-dire le contrôle de police sur l'opportunité des déclarations faites. Et cela passe aussi par un processus de développement du pastoralisme qui doit apporter une production."

Les agriculteurs ne comptent pas en rester là. Ils ont décidé de mener une action forte lundi prochain (le 19 mars à 10 heures), en appelant à manifester devant les grilles de la préfecture de Région à Ajaccio.