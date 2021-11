Les agriculteurs creusois à bout manifestent contre la hausse des charges

Les agriculteurs creusois appelés à manifester à deux reprises cette semaine. Ce mercredi 3 et ce samedi 6 novembre. A l'appel de la FDSEA 23 et des JA 23, pour dénoncer la hausse des charges (prix des carburants et matières premières) alors que le prix de vente des animaux est quasi stable.

Les agriculteurs creusois manifestent à deux reprises cette semaine. Un mouvement à l'appel de la FDSEA 23 et des Jeunes Agriculteurs de la Creuse pour dénoncer la flambée des charges alors que le prix de vente des animaux est quasi stable.

Un ras le bol s'installe dans les campagnes

"Un ras le bol s'installe dans les campagnes. C'est un mécontentement qui est due à l'augmentation des charges" observe Christian Arvis, le président de la FDSEA 23. Un phénomène constaté depuis plusieurs mois, mais les syndicats agricoles creusois attendaient la fin de la récolte des maïs et de la mise en place des semis pour lancer un mouvement d'envergure. Le temps est donc aujourd'hui venu : des actions sont ainsi prévues ce 3 novembre, mais aussi ce samedi 6 novembre avec un grand rassemblement à Guéret en matinée.

Pour sensibiliser un maximum de personnes et gonfler les rangs de la manifestation de samedi, les agriculteurs mettent en place ce mercredi pas moins de six barrages filtrants sur les routes du département, avec distribution de tracts, tout l'après-midi sur la RN145 à hauteur de la Souterraine (en provenance de Haute-Vienne) et Gouzon (en provenance de Montluçon), mais aussi à La Courtine, Bourganeuf, Genouillac et Mérinchal .

Toutes les charges sont en train d'exploser. La coupe est pleine !

"Aujourd'hui, la coupe est pleine parce que les charges explosent sur les exploitations agricoles. On paie le GNR (gasoil non routier ; carburant pour les tracteurs) 1,10 euro le litre. C'est du jamais vu ! L'impact de l'augmentation du GNR sur une exploitation agricole à la fin de l'année, c'est une charge de 7 à 8 000 euros de plus rien", s'insurge Christian Arvis. Les prix des engrais aussi flambent : "aujourd'hui, ils atteignent 800 euros la tonne, c'est-à-dire qu'ils ont triplé depuis le mois de mai !". Autre exemple : le prix des films d'emballage des bottes de foin a doublé en quelques mois à cause de la hausse des tarifs du plastique. "Au début de la saison, la bobine de film d'enrubannage était à peu près entre 50 et 60 euros. A la fin de la saison au mois de septembre, elle était arrivée à plus de 100 euros. Toutes les charges sont en train d'exploser. Même si les cours des animaux, que ce soit en maigre ou en vif, ont repris quelques centimes, c'est loin de compenser la hausse des charges qu'on est en train de subir cet automne. La coupe est pleine. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus faire face. Les aides PAC sont tombées. Malheureusement, ça n'a bouché qu'une partie du trou et de la trésorerie qu'il y avait sur les exploitations. On est en grande difficulté et on ne peut pas continuer comme ça. On est obligé de le dénoncer".

Et ce n'est pas l' "indemnité inflation", la prime gouvernementale de 100 euros par mois entre décembre et février prochains (pour les Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois) qui va tout solutionner et apaiser le ras-le-bol des agriculteurs. Pour Christian Arvis, "l'annonce du Premier ministre, c'est du "foutage de gueule". On jette 100 euros comme ça à la tête des gens pour leur dire "taisez vous". Il va bientôt y avoir les présidentielles. Je pense que c'est à peu près ça le geste, mais c'est loin de combler le déficit qu'on a sur les exploitations en terme d'augmentation de charges".