Les agriculteurs creusois mettent en place des points de vente pour écouler leurs productions

On va pouvoir retirer ses commandes à Gueret sur le parking de Pommeil tous les mardis et vendredis

Et si pour faire nos courses, on pensait d'abord à nos producteurs locaux ?

Avec le confinement, les agriculteurs qui font de la vente directe ou bien qui s'appuient sur des circuits locaux ne voient plus passer grand monde.

Pour leur assurer encore une clientèle, la Chambre d'Agriculture de la Creuse organise un point de vente tous les mardis et vendredis de 10h à 12h devant le hall de l'agriculture de Pommeil à Guéret.

"On reste sur le parking, précise Valérie Moreau en charge de cette organisation, les stands seront très espacés les un des autres. Tous repérables de loin avec de grands numéros. "

"Il y aura un sens de circulation. On ne descend pas de sa voiture. On s'arrête devant le stand choisi, on récupère les colis par la fenêtre ou bien le producteur les place dans votre coffre. Il faudra penser à prendre l'appoint juste pour éviter les transferts de monnaie, ou alors payer par chèque."

Le point de vente de Guéret entre en fonction ce vendredi 3 avril. Il faut passer commande auparavant en contactant les différents producteurs :

GAEC DES MAZEIRES - Les Mazeires- ST ELOI Viande bovine et porcine, charcuterie, salaisons (bio): 05 55 52 08 56 - 06 23 62 13 95

GAEC LAMBERT - Lascaux - 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT fraises en bio: 06 46 75 62 60

LA FERME DES VERGNAUDS - Les Vergnauds - PUY MALSIGNAT Fromages de chèvre et de vache 05 55 66 48 62 (le matin): 06 43 08 26 22

PIGNE Kévin - Peyroux le Château - ST CHABRAIS Volailles fermières: 06 07 70 86 49

Gaec Ferme des Beiges - ARRENES Fromages de chèvre et viande d'agneaux: 06 84 78 25 30

FOLTIER Aurélien - BOUSSAC BOURG Œufs bio (centre d'emballage agréé): 06 63 16 10 17

GAEC JUPILLAT BATHIER - Les Bordes - 23270 LADAPEYRE Volailles fermières: 05 55 62 38 34 -06 50 43 39 01

GAEC DES P'TITS JO - Lavaurette - MOUTIER D'AHUN Fromages de chèvre de vache et terrine de chevreau 06 71 61 85 46

Il y aura aussi des points de vente à Sainte-Feyre, Domeyrot, La Saunière et Saint-Hilaire-la-Plaine. Pour connaitre les producteurs disponibles, on peut consulter le site de la Chambre d'Agriculture de la Creuse.

"Je ne fais plus que 10% de mon chiffre d'affaires.."

Adeline Leroux et son frere Nicolas ont vu leur chiffre d'affaire s'effondrer © Radio France - Olivier Estran

Dans leur ferme du Moutier d'Ahun qui accueille 80 chèvres et 200 moutons, Adeline et Nicolas Leroux enchaînent les soins aux animaux et la fabrication de fromages, mais l'activité commerciale est au ras-des-pâquerettes

"On travaille habituellement avec les cantines scolaires, mais elles ont fermé, tout comme les restaurants, déplore la jeune femme. Quant aux supermarchés que nous livrons, les gens se ruent sur les produits basiques comme les pâtes et les conserves et délaissent les produits frais. Je ne fais plus que 10% de mon chiffre d'affaires. C'est très dur."

La situation est critique pour certains producteurs: le témoignage d'Adeline Copier

"Les gens n'osent plus guère sortir et venir au magasin de la ferme qui reste pourtant ouvert. Alors on met sur pied un point de vente avec la boucherie Caro, à Sainte-Feyre. On y sera le mardi et le vendredi à partir de 10h. On sera aussi à l'épicerie Vival de Sardent tous les jeudis à 11h."

"On demande aux gens d'avoir le réflexe de rechercher leurs producteurs locaux. Un coup de fil et on peut livrer. Même sur des petites commandes, ce sera toujours bien. La période est difficile, on doit tous être solidaires" demande la jeune agricultrice.

Passer commande pour l'agneau de Pâques

Même les grosses structures comme la coopérative Celmar à Saint-Maurice-La-Souterraine ont besoin de nous.

"Cette semaine, on devait commercialiser 850 agneaux, on a vendu seulement 400" déplore Pascal Picaud éleveur à Bord-Saint-Georges, à la tête de l'union Ovins Berry Limousin.

"Alors on propose de la viande en caissette: un demi agneau avec gigot, épaule, côtelettes, hachis et merguez. On nous trouvera à la Celmar, ou bien à Guéret devant le hall de l'agriculture de Pommeil".

Pour le point de vente de Guéret, les colis seront disponibles le 10 avril , mais on a jusqu’à mercredi 1er avril pour passer commande.

Pour cela , il faut téléphoner au 06 71 09 50 54 ou adresser un mail à audreybouloir.celmar@gmail.com

"Même si on ne passe que 20 à 30 agneaux, ce sera déjà ça de sorti des élevages, explique Pascal Picaud et en plus ça permet de manger de la viande locale. C'est essentiel en cette période de crise qui nous frappe tous."

