Les agriculteurs de Côte-d'Or se mobilisent à nouveau ce mardi

Deux semaines après une grosse mobilisation, la FDSEA et les JA 21 appellent à nouveau les exploitants à converger vers la préfecture à Dijon entre 9H et midi. Ils attendent des réponses claires du gouvernement sur l'agribashing, les arrêtés anti-pesticides et les projets de libre-échange.

Dijon, France

Les agriculteurs sont appelés à manifester ce mardi matin à travers toute la France et à converger vers les préfectures. A Dijon, les agriculteurs vont se retrouver pour une action à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or à partir de 9h.

Tous demandent des réponses claires de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement après leur dernière mobilisation il y 15 jours, notamment sur l'agribashing, les arrêtés anti-pesticides et les projets de traités de libre-échange.

Ils dénoncent aussi notamment des retards de paiement de l'acompte de la PAC dans certaines exploitations. En Côte-d'Or, cela concerne entre 200 et 250 exploitations qui n'ont pas reçu cet argent qui représente tout de même 70% de la subvention globale. "C'est inacceptable" pour le président de la FDSEA de Côte-d'Or, Fabrice Faivre, d'autant plus que beaucoup d'entre elles se retrouvent dans des situations financières difficiles à cause de la sécheresse. Le versement est bloqué à cause de contrôles administratifs en cours, or même si certaines pourraient présenter de petites irrégularités dans le dossier, cela pourrait être corrigé lors du versement des 30% restants en fin d'année, estime le président du syndicat agricole.