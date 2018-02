Franche-Comté, France

La FDSEA et les jeunes agriculteurs de Franche-Comté ont prévu ce mardi soir d'aller taguer les routes avec ce slogan : "agriculteurs consommateurs tous trompés". La FDSEA dénonce les accords passés entre l'Europe et le Mercosur (le Mercosur est en quelque sorte le marché commun du sud qui regroupe les principaux pays de l'Amérique du Sud à savoir le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay). , le syndicat craint qu'il ne débouche sur l'arrivée massive en France de viande sud américaine.

la FDSEA pointe du doigt ces viandes sans norme produites en Amérique du sud

Philippe Monnet le président de la FDSEA dans le Doubs ne comprend pas que d'un coté en France on demande aux éleveurs de gros efforts comme par exemple l'élevage à l'herbe ce qui est positif et motivant pour le président de la FDSEA alors que dans le même temps on autorise l'importation de ces viandes sans normes. Philippe Monnet dénonce pêle mêle la déforestation effectuée dans ces pays pour développer l'agriculture, l'utilisation de produits interdits en Europe comme les hormones, les problèmes sanitaires ou encore les conditions sociales très éloignées des standards européens. "Pour le moment, concède Philippe Monnet, la règlementation en France et l'étiquetage permet de savoir même dans les produits transformés d'où provient la viande" mais "d'ici 2 ans on consommera peut être de la viande sans savoir d'où elle vient" prévient Philippe Monnet.

