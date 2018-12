Les agriculteurs de Franche-Comté recrutent, mais ils ont du mal à trouver des candidats

Franche-Comté, France

Les agriculteurs ont du mal à trouver des salariés. La FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles) du Doubs a lancé la websérie "Salarié agricole : si c'était mon avenir ? " Cette campagne de communication a pour objectif d'encourager les candidats à devenir salariés agricoles.

Trois vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux pour "déconstruire les apriori sur le métier" comme l'explique Florent Dornier, agriculteur à Ville-Du-Pont et secrétaire général adjoint du Doubs et président de la commission emploi. Il ajoute : "c'est un métier ouvert à tous, on est pas obligé d'être fille ou fils d'agriculteurs pour devenir salarié agricole."

Dans la Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort, les agriculteurs connaissent le même problème de recrutement. Gérard Blondet, président des remplacements dans ces deux départements. Il est agriculteur dans la région de Lure : "Le problème c'est que ce n'est pas linéaire. On a du travail tous les jours mais ce n'est pas toujours dans les mêmes fermes donc ce n'est pas évident." affirme-t-il.

Actuellement, sept personnes en CDI sont employés en Haute-Saône et une personne CDI se trouve sur le Territoire de Belfort. Une trentaine de salariés agricoles travaillent ponctuellement dans les exploitations, mais Gérard Blondet insiste sur le fait que les agriculteurs sont toujours à la recherche de nouveaux salariés.

La websérie