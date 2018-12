Les agriculteurs de l'Indre à la préfecture...dans le calme...

Châteauroux, France

Comme ils l'avaient annoncé, les agriculteurs se sont rassemblés ce mercredi soir vers 18 heures 30 devant la préfecture de l'Indre à Châteauroux, place de la victoire et des alliés. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le préfet Thierry Bonnier avait reçu les responsables des syndicats agricoles du département.

Entre soixante et soixante-dix agriculteurs ont ainsi répondu à l'appel lancé par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du département qui, devant la résidence préfectorale, se sont entretenus dans le calme et sous surveillance policière, avec le directeur de cabinet du préfet, Bruno Mouget.

Le directeur de cabinet du préfet, Bruno Mouget est venu à la rencontre des agriculteurs © Radio France - Régis HERVE

Les agriculteurs dénoncent le "matraquage" et "l'agri-bashing" dont ils s'estiment victimes. Interdictions "brutales" de produits phytosanitaires, normes supplémentaires pour le bien être animal, nouvelles charges...pour les agriculteurs, la coupe est pleine. Les syndicats rejettent ces nouvelles contraintes et une fiscalité qualifiée de "punitive"

La profession demande notamment la suppression totale de la hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD), augmentation de plus de 100 millions d'euros prévue dans le projet de loi de finances 2019. La profession estime que "les transitions ne se feront pas en taxant davantage mais au contraire en accompagnant les efforts des agriculteurs"

Les agriculteurs se rassemblés dans le calme à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs du département © Radio France - Régis HERVE

La FDSEA et les Jeunes agriculteurs de l'Indre font pression également pour que le gouvernement applique les dispositions de la loi Alimentation et notamment les avancées obtenues dans le cadre des états généraux de l'alimentation. Les organisations syndicales précisent qu'elles resteront vigilantes concernant les sanctions sur la question des prix abusivement bas et de l'équité de la répartition des bénéfices entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Les agriculteurs ne veulent plus être, dans le cadre de la construction du prix, la variable d'ajustement permanente des négociations commerciales, auxquelles ils ne participent pas d'ailleurs.

Rassemblement dans le calme © Radio France - Régis HERVE

Cette rencontre devant la préfecture s'est déroulée dans le calme, mais dans les exploitations, la colère gronde. Les responsables agricoles ne pourront peut-être pas la contenir très longtemps "si les engagements pris" ne sont pas tenus et si le contrat confiance n'est pas rétabli avec le gouvernement.